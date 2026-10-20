World Central Kitchen ofrecerá comida a quienes lo necesiten en Els Poblets (Alicante)

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets (Alicante) - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

World Central Kitchen, la organización fundada por el chef José Andrés, ofrecerá raciones de comida a quienes lo necesiten en Els Poblets (Alicante), municipio afectado por inundaciones tras la crecida del río Girona durante la dana Adam.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de esta localidad de la Marina Alta en redes sociales, en una publicación en la que ha apuntado que el reparto de estos alimentos será este martes a partir de las 13.30 horas en la sala multiusos de la avenida Jaume I.

Vecindario de Els Poblets (Alicante) ha mostrado su impotencia ante los efectos del temporal, que ha dejado "todo hecho un asco" en sus viviendas, con numerosos daños materiales, que también se han visto en vehículos que han sido arrastrados por el agua.

Así lo señalaron este lunes, en declaraciones a Europa Press Televisión, varias personas afectadas por lo ocurrido, que tratan de recuperar la normalidad limpiando sus casas de barro y de agua después de este episodio, que ha hecho que muchos recuerden la crecida que hubo en 2007.