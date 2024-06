El XIII Festival de Talleres de Teatro Clásico de la Sala Russafa arrancará con el humor absurdo de Mihura

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El humor absurdo de Miguel Mihura inaugurará el Festival de Talleres de Teatro Clásico de la Sala Russafa de València. 'Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal' es la primera propuesta de esta programación que del 07 al 30 de junio ofrecerá un total de cuatro montajes.

Todos ellos nacen de las clases impartidas por la Acadèmia Escènica de València, con cursos dirigidos a aficionados (nivel de iniciación, medio y avanzado) y uno de posgrado para profesionales de las artes escénicas que desean incrementar sus recursos y habilidades interpretativas.

El estreno absoluto de esta obra, programado el 7 y 8 de junio, sirve para mostrar el trabajo del alumnado en el taller de interpretación para aficionados de grado medio. Y, además, "rompe ideas preconcebidas acerca del teatro clásico, quizá más fácilmente asociable a tragedias griegas o dramas del Siglo de Oro", destaca el espacio cultural en un comunicado.

"Mihura es una figura totalmente a rescatar, que ha marcado el género de la comedia a nivel europeo. Solo se habla de Tres sombreros de copa o de Maribel y la extraña familia, cuando su producción dramática y literaria es mucho más amplia", sostiene Marian Villaescusa, responsable del montaje y del taller.

Precisamente, seleccionó esta dramaturgia de Ignacio del Moral y Ernesto Caballero para acercar al público otros textos del autor madrileño. Creada para el Centro Dramático Nacional en 2006, reúne escenas, personajes e historias poco conocidas, publicadas en revistas humorísticas del momento, como La Codorniz.

También supone un reto interpretativo. "Los intérpretes tienen que disociar sus palabras de sus actos o de sus actitudes, la obra juega con el humor absurdo y hay que ser muy valiente para interpretar este tipo de escenas", afirma Villaescusa, reivindicando el esfuerzo realizado por Adrián Ombuena, Amparo Morillas, Amparo Pinazo, Ana González, Ana Pascual, Ximo Figueiredo, José Luis Pinotti, José Pérez, Salut Alcover, Sergio Bataller e Inma López.

Son los once intérpretes que encarnan a los personajes que pasan por la casa de un misterioso anfitrión. Este espacio, algo etéreo, acoge una disparatada reunión de visitantes, cada cuál más insólito y delirante, alimentando una situación cada vez más surrealista.

"Puede recordar un poco a El ángel exterminador, de Buñuel, por lo absurdo de tener a un montón de gente atrapada en un lugar, pero aquí no hay mal rollo. Solo la pequeña tensión de que no entienden muy bien porqué el anfitrión no les recibe. Pero tiene un buen motivo para ello que el público tendrá que descubrir", comenta la directora del espectáculo.

A esta propuesta le seguirá la muestra de danza contemporánea 'Nuvola', dirigida por Toni Aparisi y programada para el 9 de junio. Se trata de una coreografía que nace inspirada por las nubes, por la observación del cielo. Durante 9 meses ha trabajado con el alumnado de sus clases para no profesionales, acercando el baile, pero también retando a participar en la creación coreográfica al grupo de 14 bailarinas que este año conforman el elenco.

FRASES COREOGRÁFICAS

"Traigo algunas frases coreográficas, ideas que voy teniendo, y las animo a trabajar con ellas, a hacerlas suyas. Es increíble cómo se involucran, lo que aportan, el esfuerzo que hay detrás. Resulta una creación conjunta muy interesante", explica el bailarín, coreógrafo y docente, que desde hace 13 años participa en la línea docente de Sala Russafa.

Para esta muestra, han trabajado con una selección musical que integra desde composiciones clásicas a versiones orquestales de éxitos de la música italiana. Incorporando toques de humor, los movimientos sugieren la belleza, la arbitrariedad y la libertad del cielo, los pensamientos que nacen al observar las nubes, "pero sin dejar de tener los pies en el suelo".

Son las claves de una coreografía interpretada por Ana Gimeno, Carmen Bort, Laura Yáñez, Loles Ramos, Mª Carmen Giménez, Majo Mirasol, Marta Chust, Estefanía Montosa, Nuria Olmedo, Lorena López, Amèlia Pascual, Kika Garcelán, Neus Llàcer y Marta Vicent.

Son las dos primeras propuestas de la XII edición del Festival de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa, que continuará con dos montajes de sendas obras maestras de Shakespeare. El primero es 'Mucho ruido y pocas nueces', programado el 13 y 15 de junio. El segundo es 'Hamlet', que podrá verse el 21 y 22 de junio. Ambos bajo la dirección de José Zamit. Completa la programación 'Nuestro pueblo', de Thornton Wilder y dirigido por Iria Márquez, que estará en cartel del 28 al 30 de junio.