Colomer dice que los datos son "razonablemente positivos" e insiste en la desestacionalización y rentabilidad

Publicado 03/10/2018 17:15:13 CET

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha señalado este miércoles que los diferentes indicadores turísticos del presente ejercicio son "razonablemente positivos" pero ha asegurado que lo peor que se puede hacer es quedarse "en posición de confort" y que lo más importante es "cerrar el año como toca".

Así se ha pronunciado Colomer durante su comparecencia en la comisión de Turismo en Les Corts para hacer balance del sector en 2018, que ha comenzado haciendo referencia a los datos del mes de agosto de la encuesta Frontur, que señala que la Comunitat recibió 1,18 millones de turistas internacionales, un 1,9% más que el año anterior, con un incremento del gasto del 3%.

Según ha dicho, ni la caída registrada en julio ni la subida de agosto deben ser consideradas de forma aislada, sino que "hay que ver las grandes tendencias" y también examinar la rentabilidad y diversificación del producto turístico.

En este punto, ha indicado que el gasto de los turistas internacionales en la Comunitat ha alcanzado en el acumulado hasta agosto los 6.248 millones de euros, un 4,3% a la registrada en el mismo periodo de 2017, y la rentabilidad empresarial ha crecido un 5,6%, que se explica en el incremento de habitaciones ocupadas y de tarifas.

"Es resultado del esfuerzo de todos", ha reconocido Colomer, que ha instado a no competir por la vía del precio sino de una oferta turística con valor añadido.

El secretario autonómico ha admitido que el Brexit supone un reto y que ha caído el mercado británico como emisor de turistas a la Comunitat, pero ha subrayado que su rentabilidad ha crecido. Además, ha apostado por, además de consolidar los tradicionales, abrir la región a nuevos mercados y no quedarse en el británico "como único emisor perpetuo".

Respecto al plan estratégico, ha indicado que está ya en fase de revisión interna y se prevé que pueda ser aprobado en el Consell de Turisme a finales de año.

Previamente, Colomer ha comparecido también --en este caso a petición de Cs-- para "explicar las posibles irregularidades detectadas en el Informe de Auditoría de la Agencia Valenciana del Turismo respecto a la utilización de contratos administrativos para encubrir relaciones laborales, así como el resto de incidencias detectadas respecto a diversos contratos menores adjudicados durante el ejercicio 2017".

Al respecto, ha indicado que se indica que los contratos administrativos deberían ser laborales y no tienen "ningún problema" en que así sea, siempre que se permita la contratación. Esta situación afectaría a un total de once personas, profesores habituales de los CdT, cuyos contratos no superan los 15.000 euros.

No obstante, ha advertido de que se trata de personas que dedica unas horas "limitadas" a la formación en estos centros, que compatibiliza este trabajo con su ocupación habitual y que acude para dar un curso monográfico e igual "no querría una relación laboral exclusiva" con la AVT.

Colomer ha señalado que para esas contrataciones se siguió lo estipulado en el manual aprobado en 2012 y actualizado por última vez en 2017 pero a la vista del citado informe se han puesto en marcha tres posibles escenarios: una petición para proceder a aumentar el capitulo 1 e incluir estas plazas de formadores, iniciar un expediente de contratación abierto y formalizar convenios con las universidades y asociaciones del sector para conseguir esos formadores turísticos.

Además, ha indicado que Turisme ha doblado su presupuesto esta legislatura y la contratación mayor ha pasado de 25 a 47, con un volumen económico que ha pasado de 4,7 a 9,3 millones, mientras que el número de expedientes de contratación menor ha pasado de 274 a 259. "Claro que iremos mejorando los procedimientos, pero quién te ha visto y quién te ve", ha agregado.