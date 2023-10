Agenda Informativa de Europa Press para el 16 de octubre (2)

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este lunes, 16 de octubre, por EUROPA PRESS:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, los presidentes de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, y la CNMV, Rodrigo Buenaventura, inauguran el XIII Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva organizada por APD-Deloitte-Inverco, que se celebra en el Hotel NH Eurobuilding (C/Padre Damián, 23).

-- 09.30 horas: En Madrid, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, asiste al X Foro Industrial: 'Inteligencia Artificial, Autonomía Estratégica y Sostenibilidad: Megatendencias empresariales que cambiarán el mundo', organizado por El Economista. Four Seasons Hotel (C/Sevilla, 3).

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, participa en la 'Conferencia de rentas mínimas e inclusión social' en el marco de la protección social europea, en el Hotel NH Collection de Aranjuez. A las 13.30 horas, participa en la lectura de la Declaración de Aranjuez y al finalizar atiende a los medios de comunicación.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, acompaña a S.M. el Rey al X Foro Industrial Megatendencias, en el Hotel Four Seasons, en Madrid. A las 19.30 horas, asiste a la entrega de los VIII Premios Los Leones de El Español, organizado por el diario 'El Español', en el Casino de Madrid.

-- 10.00 horas: En Madrid, x Foro Industrial de elEconomista.es. Compañías como Telefónica, CaixaBank, Mutua Madrileña, Agbar, Acerinox, Orange, HP, Renfe o Mapfre, entre otras, participarán a través de sus máximos responsables en tres mesas de debate y análisis.

-- 11.45 horas: En Madrid, south Summit presenta el 'Mapa del Emprendimiento 2023'. El acto contará con la presencia de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, entre otros. En la IE Tower (entrada por C/ Monforte de Lemos, 4).

-- 14.00 horas: En Luxemburgo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, participa en la reunión del Eurogrupo, en Luxemburgo. A su llegada (13.30 horas), atiende a los medios de comunicación.

-- 16.00 horas: El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, preside el consejo consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios. Por videoconferencia.

-- 17.30 horas: La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, presidente le consejo consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. Por videoconferencia.

CULTURA

-- 09.45 horas: En Pamplona , el Ministerio de Cultura y Deporte celebra la jornada 'Los desafíos de la política europea del libro y la lectura'. A las 09:45 horas, atención a medios y a las 10:00 horas, inicio de la jornada. En el Archivo Real y General de Navarra (Calle Dos de Mayo, s/n) Pamplona.

-- 10.45 horas: En Madrid, rueda de prensa en el Museo del Prado sobre los distintos usos que tuvieron los dibujos en el proceso creativo del grabado. Acceso por la Puerta de los Jerónimos (a las 09.30 horas, gráficos y televisiones).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Museo Sorolla presenta la exposición 'Viajar para pintar. Otra visión de España'. En Museo Sorolla (Paseo General Martínez Campos, 37).

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa para presentar la obra de teatro 'Pequeño cúmulo de abismos'. En Teatro María Guerrero (C/ Tamayo y Baus, 4).

-- 17.00 horas: En Madrid, estreno de la primera obra teatral de José Luis Sampedro 'De autor desconocido' en el Palacio Real de Aranjuez.

-- 17.00 horas: En Madrid, la BNE, FEDEPE y Clásicas y Modernas impulsan la celebración de la VIII edición del Día de las Escritoras. Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España (Pº de Recoletos, 20).

-- 19.00 horas: En Madrid, entrega del Premio de Comunicación de la Academia de Cine a Elisenda Nadal Academia de Cine (C/ Zurbano, 3).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acoge la V Jornada Científica Comunicación y Prevención en la Juventud convocada por la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), con la colaboración de la Cátedra sobre Juego Responsable y su Comunicación de la ONCE y la UCM. El acto será inaugurado por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbi; el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el presidente de Fejar, Máximo Enrique Gutiérrez. En la Facultad de Ciencias de la Información .

-- 09.30 horas: En Luxemburgo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, asiste al Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. A su llegada (09.00 horas), atiende a los medios de comunicación. A las 18.00 horas, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.

-- 10.00 horas: En Madrid, aTRESMEDIA presenta la II Edición de 'Metafuturo', un foro de reflexión que reúne a personalidades para conocer y liderar el futuro, del 16 al 19 de octubre. En la jornada de este lunes, centrada en la IA, a partir de las 12:45 horas, Mamen Mendizábal modera una conversación con la ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant. En el Ateneo de Madrid.

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de la campaña "Si yo no produzco, tu no comes", por el Día Mundial de la Alimentación. En el Bastardo Hostel de Madrid (C/ San Mateo, 3).

-- 10.45 horas: En Valencia, inauguración de la Conferencia Internacional Euro-Rioc que se celebra del 16 al 19 de octubre. En el Auditorio Santiago Grisolía (Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en Valencia).

-- 11.15 horas: En Madrid, el ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, se reúne con el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, en la sede del Ministerio. A las 12.30 horas, se reúne con el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, en la sede del Ministerio.

-- 13.45 horas: En Madrid, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, participa en la 'Conferencia sobre rentas mínimas y políticas de inclusión social en el marco de la protección social europea' en Aranjuez, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. A las 13.45 horas, lectura de la 'Declaración de Aranjuez' y a las 13.50 horas, atención a medios. En el NH Collection Palacio de Aranjuez (se podrá seguir íntegramente por el canal de Youtube del Ministerio de Inclusión).

-- 16.30 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI recibe en audiencia al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Palacio de la Zarzuela.

-- 18.00 horas: En Madrid, la jornada "Edadismo, castigo a la experiencia" abre el ciclo de debates sobre "Periodismo y problemas sociales" organizado por la FAPE con la colaboración de Fundación "la Caixa". En CaixaForum (Paseo del Prado 36 en Madrid) y online.