KPMG.- Agenda Informativa de Europa Press para el 5 de marzo ( 2 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes, 5 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez; el vicesecretario de Economía, Juan Bravo; y el diputado del PP, Juan Luis Pedreño, mantienen una reunión con el director de Asuntos Gubernamentales EMEA de Apple, Sebastien Gros y con la responsable de Asuntos Públicos para España y Portugal de la compañía, Maria Castiella. Sede del PP.

-- 09.15 horas: En Madrid, la patronal de los concesionarios, Faconauto, celebra su congreso anual. A las 12:30 participa en la inauguración la presidente de Faconauto, Marta Blázquez; el presidente de Anfac, Wayne Griffiths y el presidente de Sernauto, Francisco J. Riberas. En el Palacio Municipal de Congresos de Ifema Madrid.

-- 09.30 horas: En Madrid, el Instituto Español de Analistas y AMAEF presentan el estudio 'Bancaseguros. La importancia de un canal en continua evolución'. Interviene el director general de CECA, José María Méndez. En el All in One de CaixaBank (Plaza de Colon, 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, Cecabank organiza la X Jornada de Securities Services, titulada 'Activos digitales, IA y Regulación: claves en el futuro del post trading' e inaugurada por el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y el consejero delegado de Cecabank, José María Méndez. En el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) situado en la calle Hortaleza 63 (Madrid).

-- 10.00 horas: En Madrid, AXA presenta el XI Mapa del Fraude al Seguro en España. En el Club Financiero Génova (C/del Marqués de la Ensenada, 14).

-- 10.00 horas: En Madrid, Banca March presenta sus resultados de 2023 de la mano del consejero delegado, José Luis Acea. Formato híbrido: online y en la sede de la entidad (calle Juan Bravo, 3).

-- 10.00 horas: En Madrid, Jean-Luc Gardaz, CEO Saint-Gobain para los países mediterráneos participa en la presentación estrategia de sostenibilidad de Saint-Gobain en la planta 10 de la sede de Saint-Gobain, situada en la calle Príncipe de Vergara, 132.

-- 11.30 horas: En Casablanca, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita la sede marroquí de la empresa española de transporte por carretera Alsa.

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, se reúne con el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, en la sede del Ministerio.

-- 12.00 horas: En Madrid, Alfil Patrimonial Socimi protagoniza el tradicional toque de campana y celebra su incorporación a BME Scaleup. Plaza de la Lealtad, 1.

-- 12.00 horas: En Madrid, Fedea presenta un estudio de Xavier Vives (IESE) sobre "Competencia en mercados digitales" y celebra una mesa redonda con la participación de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y el director General de DigitalES y exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Victor Calvo-Sotelo. En la sede de Fedea (Jorgen Juan 46).

-- 12.00 horas: En Madrid, el banco HSBC organiza una charla telemática con Fabio Balboni, economista senior para la eurozona, para abordar la situación económica de España, previsiones antes de la reunión del 7 de marzo del BCE y elecciones europeas, entre otros asuntos.

-- 12.30 horas: En Madrid, el vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, interviene en el acto inaugural del Congreso de Faconauto en el Palacio Municipal de Congresos (IFEMA).

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, asiste a la XXII Jornada Técnica de Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore). Hotel Novotel Madrid Center. O'Donnell, 53. .

-- 19.00 horas: En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene en la clausura de la jornada 'El futuro de CRTVE garantía de Democracia', que organiza UGT en RTVE. En la clausura intervendrá, además, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Previamente, a las 17.00, Pepe Álvarez atenderá a los medios de comunicación. El acto tendrá lugar en la Escuela Julián Besteiro (C/Azcona, 53).

TURISMO

-- 09.30 horas: En Madrid, turismo de Chequia presenta las novedades para este 2024, los Premios CZ organizados por la Oficina de Turismo de República Checa en España En The Garden. Calle General Pardiñas, 75.

-- 09.45 horas: En Berlín (Alemania), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la feria de turismo ITB Berlín 2024. Tras la visita (12.30 h), atiende a los medios de comunicación en el stand de Turespaña.