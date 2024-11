Corporate y M&A.- (AMP) CNMC no puede descartar riesgo en el crédito a pymes con la información que tiene de la OPA de BBVA

Tras analizar los compromisos que la entidad presentó en fase 1

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha justificado su decisión de elevar a fase 2 la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Banco Sabadell en que no puede concluir que la operación no vaya a "empeorar" las condiciones actuales a determinadas pymes y que no dispone de "toda la información" que necesita para abordar el riesgo de reducción de crédito a pymes, según la nota sucinta publicada este miércoles en la web del supervisor.

Estas conclusiones las ha realizado tras analizar la operación en primera fase y una vez que BBVA ha presentado una serie de compromisos para intentar asegurar la efectiva competencia en el sector financiero.

Por ello, la CNMC ha considerado necesario continuar el análisis, para conocer la opinión de los agentes del mercado, en relación con los aspectos mencionados, de forma que su valoración se realizará, tomando en consideración las respuestas motivadas que sean recibidas.

En concreto, Competencia afirma que su análisis en fase 1 "no permite descartar riesgos potenciales para la competencia" derivados de la OPA en los mercados de banca minorista, banca de empresas y cajeros automáticos. El organismo ha detectado riesgo de empeoramiento de condiciones comerciales a particulares y pymes y de acceso a cajeros, de exclusión financiera, y riesgo de reducción de crédito a pymes.

El análisis realizado tiene en cuenta los resultados del test realizado a agentes del mercado: operadores de banca tradicional, operadores de banca digital como neobancos y 'fintech', asociaciones de consumidores y asociaciones empresariales.

COMPROMISOS DE BBVA

BBVA ha dado a conocer este miércoles la batería de compromisos que presentó a la CNMC en fase 1 para intentar facilitar la operación con Sabadell, entre las que figuraba no cerrar oficinas donde no hubiera otra cerca, mantener las condiciones comerciales para clientes particulares y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades o no abandonar municipios donde haya menos de tres competidores.

Sin embargo, Competencia señala que, tras analizar estos compromisos, no puede descartar un posible empeoramiento de las condiciones comerciales a pymes y que tampoco dispone de toda la información "necesaria" para descartar el riesgo el riesgo de reducción de crédito a pymes.

CNMC cree que el compromiso propuesto por BBVA para resolver el riesgo de empeoramiento de condiciones a los demandantes de los servicios de adquirencia es "insuficiente", ya que adolece de falta de "concreción" y no permite concluir que puede resolver de forma completa y efectiva el riesgo identificado.

Así pues, no ha podido descartar que, al menos a corto plazo, la operación genere efectos negativos para un determinado grupo de clientes y ha considerado necesario continuar el análisis y conocer para conocer la opinión de los agentes del mercado, tal y como ya anunció la semana pasada.