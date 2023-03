Amenábar avanza que su nueva película será de "temática gay" y defiende un cine sin imponer ideología

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Alejandro Amenábar ha revelado este jueves en la Academia de Cine de Madrid que su próximo largometraje será de "temática gay" y ha defendido un cine que genere conciencia sin la necesidad de imponer una ideología porque eso sería "insultar al espectador".

"A lo mejor mi productor me mata, es una película lo que tengo escrito y me temo que va a ser una película con temática gay", ha revelado el director durante la presentación del libro 'Amenábar. El valor de contar historias', escrito por el periodista Pau Gómez, al ser preguntado por su próximo largometraje. Se trata de una cinta sin fecha de estreno ya que, según ha expresado, el proyecto todavía no tiene asegurada la financiación.

'Amenábar. El valor de contar historias' es un libro que, con prólogo de Belén Rueda, actriz protagonista en su película 'Mar Adentro', repasa la carrera filmográfica del cineasta desde su primera película, 'Tesis', hasta su último proyecto, 'Fortuna', serie estrenada en el año 2021.

El autor, por su parte, ha destacado que Amenábar es un director que "se mueve por desafíos" y que la percepción de sus creaciones cambia conforme el espectador cumple años. Además, ha señalado que una de sus intenciones, que cree haber conseguido con el libro, era llamar al lector a volver a ver las películas del cineasta.

Durante el coloquio, Amenábar también ha recordado algunos de sus peores momentos como director, que le han llegado a provocar insomnio y ataques de pánico debido a faltas de apoyo económico o la intensidad de los rodajes. Algo para lo que ha recurrido a su figura materna y a ayuda psicológica.

Asimismo, Amenábar ha expresado su vocación ciudadana de realizar películas que generen conciencia sin la necesidad de imponer una ideología. Algo que, según él, sería "insultar al espectador".

"Yo soy consciente que vivo en un bloque donde hay un montón de gente que no vota lo mismo que yo, como debe ser, y se trata de salir a la calle y que no nos escupamos ni nos insultemos. A veces parece que lo que vemos en el Congreso o escuchamos en la radio lo tenemos que reproducir en la calle, y no es así", ha apostillado.

Alejandro Amenábar ha dirigido películas como 'Ágora', 'Mar Adentro', 'Los otros' o 'Mientras dure la Guerra' y ha recibido galardones de la importancia de varios Goya, a mejor película y a mejor director nóvel entre ellos, y el Óscar a mejor película extranjera.