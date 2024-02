Ana Duato recoge la citación para el juicio del caso Nummaria: "Estoy al corriente de Hacienda, siempre he pagado todo"

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Ana Duato ha acudido este jueves 29 de febrero a la Audiencia Nacional a recoger su citación para el juicio del 'caso Nummaria', que incluye varios delitos contra la Hacienda Pública, asegurando que está "al corriente" de todos sus pagos y que las acusaciones responden a "unas cuentas hechas con Wikipedia".

"Estoy al corriente con Hacienda, siempre he pagado todo. El fiscal me acusa con base en unas cuentas hechas con Wikipedia y, en lugar de consultar a RTVE para ver mis ingresos, cogieron los datos de Wikipedia y duplicaron los episodios que yo había realizado", ha explicado en declaraciones a Europa Press la actriz.

Duato ha reiterado que "nunca" ha ingresado todo el dinero que consta en la acusación y que son cifras que pueden confirmar desde la corporación. Asimismo, ha lamentado que el fiscal nunca le haya llamado a declarar.

"¿Cómo puede defenderse alguien a quien no han permitido declarar? Llevo ocho años viviendo en esta inseguridad jurídica y el juicio que me espera, si el fiscal insiste, no será un juicio justo", ha lamentado la protagonista de la serie 'Cuéntame', quien considera que debe ser el fiscal el que explique los motivos de sentarla en el banquillo sin posibilidad de defensa previa.

"Pregunten al fiscal por qué quiere sentarme en el banquillo sin haberme dado la oportunidad de defenderme o apoyando su acusación en Wikipedia. Mi caso nunca tenía que haber llegado a la Audiencia Nacional", ha concluido.

En julio de 2020 se conocía que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había dictado auto de apertura de juicio oral contra los actores Ana Duato e Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del 'caso Nummaria', por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pedían alrededor de 30 años de cárcel.

Duato y Arias se sentarán en el banquillo junto a una treintena de personas, incluido uno de los productores de la serie 'Cuéntamé como pasó' --Miguel Ángel Bernardeu-- y la hermana del actor --Ana Isabel Arias Domínguez--, por haber evadido impuestos presuntamente gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

Anticorrupción reclama para Duato 32 años de cárcel, mientras que Arias se enfrenta a 27 años de prisión. Por su parte, la Abogacía del Estado --que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento-- pide similares penas: 28 años para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.

FIANZAS SOLIDARIAS DE MÁS DE DOS MILLONES

En el auto de apertura de juicio oral, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 impuso a Duato fianza solidaria junto con otros tres acusados de más de 2,5 millones de euros en orden a la eventual indemnización a la Hacienda Pública por el IRPF defraudado correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.

El juez Moreno concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades "cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó".

FRAUDE DE 1,9 MILLONES DE EUROS, SEGÚN FISCALÍA

El escrito de acusación del Ministerio Público se dirigía también contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña.

Según el escrito de Fiscalía, la actriz Ana Duato defraudó la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.