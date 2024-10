Arantxa Echevarría 'infiltra' a Carolina Yuste en ETA: "No resurgirá ETA porque la sociedad vasca ha cambiado muchísimo"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Arantxa Echevarría dirige la película 'La infiltrada', protagonizada por Carolina Yuste y que se estrena en cines el próximo viernes 11 de octubre, en la que la actriz se mete en la piel de la única mujer policía que fue capaz de infiltrarse en ETA durante ocho años, en la década de 1990, y que se encargó de derrocar al comando Donosti, liderado por Sergio Polo y Kepa Etxebarría.

"ETA no va a resurgir porque la sociedad vasca ha cambiado muchísimo y porque ahora hay una cosa que se llama democracia, que es maravillosa y estupenda. Sería absurdo coger un arma cuando puedes hablar de la autodeterminación del País Vasco desde la política, mediante el diálogo. Ya que lo consigas o no, es otro camino, pero ahora no tiene ningún sentido y no va a pasar", ha afirmado la realizadora en una entrevista con Europa Press, tras ser preguntada acerca de las rebajas de las penas a los presos de ETA.

Echevarría ha defendido la pertinencia de las historias relacionadas con la banda terrorista y asegura que la sociedad española ya está preparada para mirar a los ojos a este momento histórico, y critica que son los políticos los que "polarizan" el asunto y lo recuerdan "día a día".

"Son los políticos los que nos están polarizando todo el rato, sacando el tema de ETA cuando no viene a cuento, volviendo ahí a abrir la herida y a dañar. Ya estamos cansados del mundo víctima, del mundo verdugo, de tener que estar enfrentados y la sociedad olvida, intentamos mirar al futuro para no recordar tanto dolor. Y son los políticos los que siguen recordándolo día a día", ha afirmado.

La película, según la cineasta, va a servir para que mucha gente recuerde lo que pasaba y para la gente que desconoce cómo eran los años en los que ETA infundía el miedo. "Creo que para el País Vasco va a ser más para el recuerdo de la gente que ya no se acuerda o que no ha tenido el conocimiento. Esto de hacer un poco de memoria histórica siempre viene bien y hay que recordar para no repetir los errores. Y yo creo que puede ser interesante hacer una entrada en la historia del conflicto del País Vasco", ha precisado.

Junto a Carolina Yuste aparece en la película Luis Tosar, que encarna al policía que se encargó de seleccionar a la infiltrada y de dirigir toda la operación. Los actores, en declaraciones a Europa Press, consideran que debe haber "prudencia" a la hora de afirmar que los contenidos que giran en torno a ETA son para "blanquear" el terrorismo. "De ninguna de las maneras se debería usar la herida de los demás como arma política", ha afirmado Yuste.

"LA INFILTRADA REAL LEYÓ EL GUION"

Echevarría desvela que la infiltrada real en ETA salvó directamente la vida a ocho personas y descubrió que la tregua de 1999 era una "trampa". "Si hubiese sido un hombre, la película hubiese estado hecha antes", ha comentado.

El proceso de documentación y de creación de los personajes se pudo realizar con la colaboración del inspector de policía, conocido como 'El inhumano', quien también puso en contacto a las productoras y a Echevarría con algunos de los miembros de la policía que hicieron frente al comando Donosti.

"Todos los miembros del operativo fueron súper generosos, porque nos contaron mil cosas, pese a que algunos no coincidían en los recuerdos debido al paso del tiempo", ha contado.

Sin embargo, no han tenido la oportunidad de conocer o contactar a la verdadera mujer que se infiltró en la policía, aunque sí le consta a Echevarría que le llegó el guion. "Ella sabe de la existencia de la película porque teníamos que pedir permiso de alguna manera. Pero no ha dicho nada ni ha dado ningún tipo de nota", ha señalado la realizadora, que pide respetar el anonimato de la protagonista.

¿MERECE LA PENA INFILTRARSE EN LA POLICÍA?

Por otro lado, los actores protagonistas se han cuestionado si merece la pena infiltrarse en la policía, una pregunta que les ha generado debate entre ellos. Por ejemplo, Luis Tosar defiende que sí merece la pena, siempre y cuando se tenga el "compromiso, la convicción y los arrestos".

"A mí me parece que la policía infiltrada fue una mujer muy, muy, muy valiente porque arriesgó su vida durante mucho tiempo", ha afirmado. En el caso de Carolina Yuste, la actriz duda sobre la acción por todo lo que ella conlleva. "¿Cómo te quedas después de eso?, ¿Qué sucede en ti? Y no solo en ti, en tu círculo, en tu familia. ¿Qué cosas se caen?", se pregunta la intérprete.