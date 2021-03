Barroso, ante la primera ceremonia híbrida de los Goya: "Somos conscientes del riesgo que hay"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha reconocido que, a escasos días de la celebración de la gala de los Premios Goya, se muestra "sorprendido" de no estar nervioso por el resultado a pesar de ser "conscientes del riesgo que hay".

Por primera vez en la historia de estos galardones, los nominados a los Goya no acudirán a recoger el premio y será una ceremonia híbrida con participación telemática. "No es fácil, es algo que no se ha hecho nunca, y todo el equipo somos conscientes del riesgo que hay. Pero el riesgo es algo que nos gusta", ha señalado en una entrevista con Europa Press el cineasta.

Barroso asegura no haber "sentido envidia" al ver cómo otras galas de premios, como recientemente los Feroz o los Forqué --estos en enero--, se han celebrado con presencia de nominados. "En Málaga se dan unos condicionantes que son un cierre perimetral, y el de un toque de queda a las 18.00 de la tarde y por eso teníamos un sentimiento de responsabilidad. No vamos a ser nosotros los que vamos a mover a centenares de personas. El año pasado hubo 3.000 asistentes y esas cifras este año serían una irresponsabilidad", ha explicado.

Además de no contar con los nominados, en esta gala tampoco estarán presentes los políticos. Barroso ha recordado que se trata de una "celebración del cine", pero que los premiados son libres de hacer las reivindicaciones que quieran. "Hace años que no hay situaciones extremas, pero la gente es libre de decir lo que quiera y nosotros no vamos a indicar qué es lo que hay que hablar", ha destacado.

RECONOCIMIENTO A SANTIAGO SEGURA

El presidente de la Academia de Cine también ha hecho alusión a una de las ausencias destacadas entre los nominados, la película 'Padre no hay más que uno 2', de Santiago Segura, que ha sido la más taquillera en España en este año complicado de pandemia.

"La gente vota y la gente elige, aunque sí es sorprendente que eso pase casi siempre, que las más valoradas por el público no tengan un reconocimiento. Creo que la película de Segura se merece todas las consideraciones, porque ha sido una apuesta muy valiente y ha dado una lección de solidaridad en un momento complicado para el cine", ha defendido.

Por otro lado, ha señalado que cuando la actriz Victoria Abril expresó su opinión sobre las vacunas y las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus "estaba hablando en su nombre". "Aquí nadie habla en nombre del cine", ha afirmado.

"Abril dijo ese disparate y luego se disculpó, entonces creo que hay poco más que decir. Por su puesto que hay libertad de expresión, pero lo que es un disparate es un disparate y ella misma se disculpó por su falta de respeto a toda la gente que había perdido familiares", ha añadido Barroso al ser preguntado sobre si estas declaraciones podrían haber dañado la imagen del cine español.

Respecto al estado de salud de las cuentas de la Academia, ha reconocido que "no es el mejor" y que hace un año "la situación era bastante mejor". "Pero, por suerte, creemos que es temporal y que esto va a pasar. Estamos en una situación de resistencia y en una actitud de contención total: es lo que toca", ha reiterado.

¿SERIES EN LOS GOYA?

Sobre el futuro de las salas de cine, afirma que "nadie sabe cuál va a ser el paisaje que quede" después de la pandemia, pero se ha mostrado optimista. "Quiero creer que, cuando acabe todo esto, vamos a salir todos deseando viajar o ir al cine. Es verdad que para entonces ya habrá algunas salas que se van a perder, pero vamos sobreviviendo a unas cosas y otras", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el debate sobre si habrá series en próximos Premios Goya está "superado hoy por hoy". "El cine que representa la Academia es algo muy concreto, que no implica solo un formato o una duración concreta, sino toda una forma de ver películas. Haría falta una transformación muy grande que, de momento, no tenemos previsto hacer", ha zanjado.