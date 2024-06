El cineasta Ladj Ly afea la "abstención" francesa del 9J:" La extrema derecha es minoría, pero está mejor organizada"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta francés Ladj Ly ha afeado la alta tasa de abstención en Francia en las elecciones europeas del pasado 9 de junio, y ha justificado los resultados explicando que aunque la extrema derecha "no es la mayoría", está "mejor organizada" y sus simpatizantes "votan todos".

"La gente no cree, la gente no va a votar más. Es increíble, en mi ciudad ha habido un 70% de abstención. Al lado tenemos a la extrema derecha, que están muy bien organizados. Todos van a votar, todos apoyan al candidato. Son una minoría, pero todos van a votar (...) Porque es injusto decir que hay un hombre que fue elegido con una tasa de abstención del 70%. Estas elecciones casi deberían anularse", ha agregado el director de 'Los indeseables' y 'Los miserables' en una entrevista con Europa Press.

Además, Ly ha reivindicado que el voto es "un derecho" que debería ser "obligatorio", para después criticar a los ciudadanos que no se interesan por la política. "La política se va a interesar por ti, porque la política va a decidir en tu vida. Más te vale interesarte y votar, implícate", ha asegurado.

"LOS JÓVENES ESTÁN ENFADADOS, RABIOSOS"

'Los indeseables' es el último largometraje del cineasta, que se estrena en España el próximo 19 de junio, y en él, Ly ha plasmado el "enfado" de los jóvenes franceses de un barrio de la ficticia Montvillierse cuando les tratan de "expropiar" los pisos donde viven, una problemática que está "más presente que nunca" en barrios de Montfermeil, Clichy-Sous-Bois o incluso París, debido a la inminente celebración de los Juegos Olímpicos, según Ly.

"Los jóvenes están enfadados, rabiosos. En la película, la frase de Haby cuando dice 'no se puede estar enfadado y nada más' es muy importante para mí. De más joven, yo he militado durante más de 20 años, y sigo enfadado. En 2005, con la muerte de dos niños, hicimos realmente la revolución en este país. Y al final, nos dimos cuenta de que la violencia no sirve para nada, porque no hace avanzar las cosas, las empeora. Hay que reorganizarse, reorganizar la política. Cambiar la política. Volver a pensar la política. Este es el mensaje de la película, que puede haber esperanza si se piensa la política de otra forma", ha explicado.

Esta película llega cuatro años después del estreno de 'Los Miserables', con el Ly, ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2019, además de estar nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar 2019 y recibir el Premio Goya 2020 a Mejor Película Europea, y aunque en esta ocasión se ha centrado en "la expropiación" y los problemas de vivienda en Francia, continúa con tramas como la violencia policial, algo que explica que el cineasta haya pensado en estas películas como una trilogía.

"Tenía tantas cosas que contar que en un filme es demasiado complicado. Quería contar mi historia, la historia de los habitantes de estos barrios, entonces tuve esta idea de hacerlo en tres películas, donde cada película corresponde a una década. Tengo poco más de 40 años y quería contar los 30 últimos años que he pasado viviendo en este gueto. El tercer volumen será el más explosivo", ha afirmado.

"DESPUÉS DE 'BLACK LIVES MATTER' LA CONCIENCIA NO HA DURADO"

Precisamente, sobre la violencia policial y el racismo, el director ha asegurado que aunque movimientos como el 'Black Lives Matter' crearon una conciencia, esta "no ha durado" y ha denunciado que "se continúa matando a negros, extranjeros y árabes" en los barrios franceses.

"De repente, todos estaban involucrados, pero creo que desde que el movimiento pasó, las violencias, los asesinatos policiales continuaron. Hoy en día, continúan matando a los negros en los barrios. Es un hecho. Los extranjeros, los árabes, sobre todo en Francia, lo sabemos. Después de 'Black Lives Matter', tuvimos a la joven Nahel M, que fue asesinado por los policías y grabado delante del mundo entero. El policía que le asesinó, tuvo una prima de un 1 millón y medio de euros. Es un gran espectáculo, las violencias policiales no se han detenido, sino que se agravan y los policías no están condenados", ha reiterado.

Por eso, Ly ha rodado 'Los indeseables' en el barrio en el que creció en Montfermeil (París), para involucrar a sus habitantes -el 80% de los extras que aparecen son de Montfermeil- y "contar su historia".

"Cada vez que filmamos, involucramos al máximo a los habitantes. Eso les da mucho placer, porque es también su historia. Me lo pasé súper bien, hay una buena atmósfera, una buena energía, la gente estaba contenta de que la película se hiciera, de que ellos también pudieran trabajar. Para mí es importante implicarlos", ha concluido Ly.