Clara Galle y Julio Peña presentan 'A través del mar': "No queremos ver el amor tóxico, pero existe y es un aprendizaje"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 23 de junio Netflix estrena 'A través del mar', secuela de la película 'A través de mi ventana'. La cinta dirigida por Marçal Forés amplía la historia de amor de Ares (Julio Peña) y Raquel (Clara Galle), personajes creados por la escritora Ariana Godoy, que vivirán una complicada etapa después de que tuvieran que continuar su relación a distancia.

"Una de las cosas más criticadas de la primera película fue el amor tóxico", explica Julio Peña en una entrevista concedida a Europa Press. "Los fans querían una relación más madura, más real y con más problemas, y la van a tener", adelanta sobre la nueva entrega de la saga romática que ya tiene confirmada por parte de Netflix una tercera película titulada 'A través de tu mirada'.

"A veces no queremos ver el amor tóxico, no queremos admitir que hay una película que tenga un tipo de relación así, pero existe. El amor tóxico existe y es inevitable que esté en muchas relaciones porque al final es un aprendizaje. En la primera película se habla de la pasión, del enamoramiento, que es real, que es el momento de éxtasis de todas las parejas, y es muy bonito que en la segunda película se hable desde un lado más crudo, a lo mejor un poco más adulto, de lo que viene después: de las dudas, del planteamiento de qué vamos a hacer con este amor que tenemos", agrega el actor.

Para Clara Galle, esta entrega presenta "un tinte muchísimo más maduro e incluso más oscuro, sobre todo esa salida del mundo de fantasía que tenían Ares y Raquel". "Los fans lo van a agradecer, es necesario, se necesitaba esa evolución", opina la actriz sobre la transformación de los personajes.

Mientras que 'A través de mi ventana' estaba basada directamente en una novela, 'A través del mar' parte de los personajes para dar forma a una historia inédita. "Hemos profundizado más en el universo de Ares y Raquel, que es algo que nos quedamos con ganas de más con la primera película", comenta Forés. "Nos parecía interesante dar un poco más de calado a la historia de amor de Ares y Raquel y no solo contar cómo fue el encuentro, sino también cómo funcionan los desencuentros y los reencuentros entre ellos", agrega el realizador.

LO QUE HAY TRAS EL FINAL FELIZ

"La historia de amor adolescente es algo que el público del que hablamos o nosotros mismos hemos consumido o vivido muchas veces. El dar un capítulo dos a esta historia te permite, sea cual sea la edad que tengas, dar una oportunidad de ver cómo es esa segunda página después de la historia tan pasional, cómo funciona el amor cuando estás ya metido en él, cuando tienes tus dudas y cuando tienes tus expectativas, y qué pasa con esos sentimientos", explica el cineasta.

"Es muy interesante ver qué pasa después del final feliz, las subidas y las bajadas que tiene una relación. Aquí vamos a ver una relación a distancia, es superinteresante mostrar ese lado", desvela Godoy.

Además, Forés confirma que la tercera entrega de la saga cinematográfica ya está grabada, mientras que Godoy no descarta ampliar la franquicia literaria. "Con los tres libros hasta ahora he cerrado un poquito esta etapa, pero a veces me pica la curiosidad de escribir algo narrado desde el punto de vista de Ares o de algún otro personaje", deja caer.

Eric Masip, Hugo Arbués, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras, Andrea Chaparro, Ivan Lapadula y Carla Tous completan el reparto de 'A través del mar'. La película llegará a Netflix el 23 de junio.