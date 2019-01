Confirmado: El joven Tony aparecerá en la precuela de Los Soprano, The Many Saints of Newark

Publicado 08/01/2019 12:52:08 CET

MADRID, 8 Ene. (EDIZIONES) -

The Many Saints of Newark, la precuela cinematográfica de Los Soprano que estará dirigida por Alan Taylor, sigue preparando su rodaje. Una fase de preproducción que va dejando más pistas sobre un largomentraje que, según ha confirmado el creador de la serie, David Chase, finalmente sí contará con el personaje de Tony Soprano

La película, que estará ambientada durante los disturbios que tuvieron lugar en Newark en la década de 1960 y que enfrentaron a las comunidades afroamericana e italiana de la ciudad, contará con la versión joven del personaje que durante seis temporadas y 86 episodios encarnó el tristemente fallecido James Gandolfini.

"Me atrae mucho el entorno de Newark, de dónde venían mis padres y dónde tuvieron lugar los disturbios. Yo vívía en los suburbios de Nueva Jersey cuando aquello sucedió, y mi novia trabajaba en el centro de Newark. Me interesaba todo ese tema de los disturbios y comencé a pensar en ellos y en el crimen organizado. Me atraía mucho la idea de mezclar esos dos elementos", adelantó el propio Chase en una entrevista concedida a Deadline.

Unos entorno en el que el joven Tony Soprano tendrá un papel importante en la trama de la película. "Me interesaba retratar Newark y la vida en allí en ese momento, pero lo que más me atraía era la infancia de Tony. Estaba interesado en explorar eso... La película tratará las tensiones entre los negros y los blancos en ese momento, y Tony Soprano formará parte de esto, pero de niño", señaló Chase que también adelantó que el filme explorará esa versión algo idealizada y más clásica de la mafia que se apuntó al comienzo de la serie.

"Vamos a representar cuando era algo más cuidado. La mafia era algo mucho más refinado en ese momento, tanto en su forma de vestir como en su forma de actuar. Esas 'tradiciones' se seguía de forma muy 'libre' por los personajes de la serie. Los de aquel entonces no eran tipos que iban en chándal", apuntó Chase.

The Many Saints of Newark estará dirigida por Alan Taylor, quien estuvo detrás de la cámara en nueve episodios de Los Soprano y que saltó al blockbuster con títulos como Thor: El mundo oscuro o Terminator Génesis. En cuanto al reparto, los responsables del filme todavía están buscando al actor que encarnará al joven Tony. Junto a él estarán Alessandro Nivola, que interpreta a Dickie Moltisanti, el padre del protegido de Tony, Christopher (Michael Imperioli).