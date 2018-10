Alan Taylor dirigirá la precuela de Los Soprano

Actualizado 04/07/2018 10:52:50 CET

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alan Taylor dirigirá The Many Saints Of Newark, precuela cinematográfica de la icónica serie de televisión Los Soprano. David Chase, creador y guionista de la aclamada ficción de mafia, se encargará también del guion del filme, que estará producido por New Line.

La película estará ambientada en la década de los 60, durante los disturbios de Newark, Nueva Jersey y en medio de los conflictos entre los residentes afroamericanos e italianos. Se espera que algunos personajes de Los Soprano aparezcan en el filme en una versión más joven aunque por el momento no hay más detalles sobre la trama.

Taylor ganó el premio Emmy en 2007 a la Mejor dirección por 'Kennedy and Heidi', episodio de la sexta temporada de Los Soprano. Además, dirigió capítulos en cuatro de las seis temporadas que tuvo la serie de HBO. Entre sus trabajos en la gran pantalla destacan Thor: El mundo oscuro y Terminator Génesis. Además de Los Soprano, Taylor ha dirigido episodios de otras series como Mad Men, Boardwalk Empire, Juego de Tronos y la más reciente Electric Dreams.

Los Soprano narra la historia de un jefe de la mafia, Tony Soprano, interpretado por el ya fallecido James Gandolfini, y su lucha para equilibrar su vida familiar con su actividad criminal. La ficción es considerada una de las mejores series de televisión de la historia. Ha sido ganadora de 21 Emmy y nominada en 111 ocasiones en sus ocho años de emisión, desde 1999 hasta 2007.