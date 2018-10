David Chase resucitará Los Soprano con una precuela en forma de película

Actualizado 09/03/2018 11:12:54 CET

La productora New Line se ha hecho con los derechos de 'The Many Saints of Newark', el guión de una película precuela de 'Los Soprano' escrita por el creador de la serie David Chase y Lawrence Konner, uno de los guionistas habituales de la mítica ficción de HBO. La trama del filme tiene lugar años antes de los hechos relatados en la serie y está ambientada en las revueltas raciales en Newark (Nueva Jersey) en los años sesenta que enfrentaron a italianos y afroamericanos.

Según informa Deadline, además de firmar el guión, Chase ejercerá de producción del filme y también estará involucrado en el proceso de elección del director. "David es un narrador magistral y nosotros, junto a nuestros compañeros en HBO estamos encantados de que haya decidido revisitar y ampliar el universo de Los Soprano en una película", afirmó Toby Emmerich, el presidente de Warner Bros. Pictures.

No hay más detalles sobre la trama, pero todo apunta a que en el filme aparecerán las versiones jóvenes de algunos de los personajes de la serie. Los seguidores de Los Soprano están especialmente ilusionados ante la posibilidad de reencontrarse con el padre de Tony Soprano, Giovanni 'Johnny Boy', el antiguo líder la banda de los Soprano, que en la serie fue interpretado en 'flashbacks' por Joseph Siravo, y con un versión más joven de su esposa y madre de Tony Livia, interpretada desde la primera temporada del programa por la aclamada Nancy Marchand, y del tío del protagonista, Tony Junior, interpretado por Dominic Chianese.

Protagonizada por el fallecido James Gandolfini, Los Soprano, creada por David Chase y emitida por HBO, seguía, a lo largo de 86 episodios repartidos en seis temporadas, los pasos de una familia mafiosa de Nueva Jersey. La historia principal giraba en torno a las confesiones del "capo" Tony Soprano a su psicoanalista, la doctora Melfi, personaje encarnado por Lorraine Bracco.

La serie, que se emitió entre 1999 y 2007, recibió el favor de la crítica mundial y fue galardonada con veintiún Premios Emmy y cinco Globos de Oro. Con el paso del tiempo, Los Soprano se ha convertido en todo un icono de la historia de la televisión y una de las series más aclamadas de la historia.