Daniel Craig tendrá que ser operado tras su lesión en el rodaje de Bond 25, que mantiene su fecha de estreno

Daniel Craig tendrá que someterse a cirujía menor de tobillo debido a la lesión que sufrió durante el rodaje de 'Bond 25'. El accidente se dio en la grabación de una escena de acción de la película en Jamaica. A raíz del suceso, el rodaje de la cinta se paralizó.

Y después del accidente, ha sido la cuenta oficial de Twitter de James Bond la que ha anunciado que el actor tendrá que ser operado de su tobillo. La producción continuará mientras que "Craig esté en rehabilitación durante las dos semanas siguientes a la operación", como anuncia la publicación.

"La fecha de estreno de la película se mantiene en abril de 2020", concluye el mensaje, acompañado de una imagen de 'Bond 25'. Por tanto, la película se estrenará el 8 de abril del año próximo, a pesar del infortunio del actor durante el rodaje de la misma.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx