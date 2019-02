El discurso de Javier Bardem contra Trump: "No hay muros que frenen el talento"

Actualizado 25/02/2019 8:22:13 CET

MADRID, 25 Feb. (EDIZIONES) -

Ni una vez se le nombró, pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo muy presente en la 91ª edición de los Oscar. No fueron pocos los premiados o presentadores que aprovecharon su paso por el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para lanzar sus consignas y reivindicaciones.

Fue el caso de los dos 'presentadores' españoles: Javier Bardem, que acudió acompañado de Angela Basset para conceder el premio a la mejor película de habla no inglesa que finalmente se llevó Roma, y el chef José Andrés, que precisamente fue, junto con el actor mexicano Diego Luna uno de los encargados de dar paso al clip de la película de Cuarón en la gala.

Chef José Andrés: Roma, the Oscar-nominated film, "reminds us of the understanding and compassion that we all owe to the invisible people in our lives: immigrants and women, who move humanity forward!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/Wc3Uht9vXo