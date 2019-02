El monumental enfado de Spike Lee tras el triunfo de Green Book en los Oscar 2019

Actualizado 25/02/2019 7:22:51 CET

MADRID, 25 Feb. (EDIZIONES) -

La 91ª edición de los premios Oscar coronó a Green Book como la mejor película del pasado año cinematográfico. Un triunfo que no solo sorprendió, ya que Roma de Alfonso Cuarón partía como favorita, sino que llegó a indignar a algunos. Es el caso de Spike Lee, que minutos antes se había alzado con el premio al mejor guión adaptado por el libreto de Infiltrado en el KKKlan y que no dudó en mostrar desde su lugar en el patio de butacas su descontento por la elección de la Academia de Hollywood.

Según informan diversos medios estadounidenses presentes en el Dolby Theatre, tras escuchar a Julia Roberts pronunciar el nombre de Green Book como ganadora del Oscar a mejor película, Lee montó en cólera, se levantó y caminó airadamente hacia la parte de atrás del auditorio. Después de avanzar unos metros dio la vuelta y entabló una intensa conversación con Jordan Peele, quien estaba detrás de él. Cuando regresó hasta su butaca, el director dio la espalda al escenario durante los discursos de agradecimiento del equipo de Green Book.

Spike Lee "clearly furious" over Green Book's Best Picture #Oscars win https://t.co/fPgTx4pr3R pic.twitter.com/gMNTK3ejPj