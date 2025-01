Distribuidores de cine piden cortar acceso a páginas web y bloquear direcciones IP para frenar piratería audiovisual

El presidente de PATE (productores), Jordi Bosch, pide a los actores y directores que en la próxima gala de los Goya alcen la voz

Distribuidores y productores cinematográficos han propuesto que se corte el acceso a páginas web pirata y que se bloqueen las direcciones IP, con el objetivo de frenar la piratería en el sector audiovisual, al mismo tiempo que apelan a la educación, sensibilización y concienciación social para detener estas prácticas fraudulentas.

Así se ha asegurado en la jornada 'El impacto de la piratería en la industria audiovisual', que se ha celebrado este miércoles en la Academia de Cine, en la que ha participado la directora general de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España (FEDICINE), Estela Artacho, el presidente de PATE Productores, Jordi Bosch, el director de DigitalEs, Miguel Sánchez Galindo, y la presidenta de la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE), Lara Pérez-Caminha.

En la charla, que ha estado moderada por el periodista David Martos, los ponentes han coincido en señalar que la piratería se produce fundamentalmente entre el público joven. Así, Miguel Sánchez Galindo ha concluido que el sector debe luchar por conseguir que se tomen "medidas cautelares" para cortar los accesos a las páginas web, tanto de forma administrativa como en el marco judicial. "A veces, los delincuentes van mucho más rápido que las operadoras", ha advertido.

En este sentido, ha pedido a las administraciones que inviertan en innovación para "avanzar" tecnológicamente y tener mejores medios que los ciberdelincuentes. "Hay que intentar que el gobierno presione a estas empresas que tienen mucho poder para que ayuden a erradicar la piratería", ha afirmado Galindo.

"Europa ha hecho un esfuerzo muy importante con la ley de servicios digitales, lo que hay que hacer es implementarla. Esta ley obliga a todos a cooperar, incluso a las grandes plataformas. Pero esa exigencia no la vemos porque quizás da miedo meternos con ellos", ha indicado.

Por su parte, Lara Pérez-Caminha ha propuesto el bloqueo de las direcciones IP, como ocurre con las páginas que ofrecen fútbol pirata. "El fútbol, a diferencia del cine, sí que cuenta con un sistema de bloqueo de IP que se logró por orden judicial. La Liga peleó por esto, que es algo que tendría también mucho sentido poder hacerlo con nuestras películas y con toda la piratería que sufrimos", ha explicado.

A su vez, ha recalcado la importancia de la educación, y más entre los jóvenes, porque la piratería se está produciendo en redes sociales, especialmente en Telegram y TikTok. "En TikTok se pueden subir vídeos de media hora, por lo que con cuatro vídeos, ya tienes subida entera una película", ha lamentado.

En este contexto, Estela Artacho ha insistido en la educación entre la población porque "hay una parte cultural que es muy difícil cambiar", debido a que ha comentado que España se caracteriza por la "picaresca". "Los datos demuestran que en España somos muy piratas", ha remarcado.

"Es el momento de reforzar medidas legales y de concienciación, además de seguir innovando en la lucha contra la piratería y educando a los jóvenes. Es fundamental que entendamos como sociedad que tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros creadores", ha declarado.

ALZAR LA VOZ CONTRA LA PIRATERÍA EN LOS GOYA

Por último, Jordi Bosch ha recordado que, en 1996, EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) realizó la primera publicación sobre piratería y el sector concluyó que era como la energía. "Ni se crea ni se destruye, solo se transforma", ha apuntado.

"Nos enfrentamos a un problema de percepción porque seguimos igual que en el 96. La piratería solo se puede revertir con la cooperación. A veces se hacen cosas a lo bajini porque la lucha contra la piratería no tiene un crédito social importante", ha asegurado.

Ante la cercanía de la gala de los Goya, que se celebran el próximo 8 de febrero en Granada, Bosch ha ensalzado que desde la Academia de Cine sí que se está comprometida con la lucha contra la piratería, pero ha señalado que los actores o directores no defiendan las buenas prácticas. "No hay nadie que le den un premio y salga y diga, 'por favor, no pirateéis'. Esto no pasa", ha criticado.

Antes de concluir, Bosch ha hecho alusión a la política, ya que considera que "no hay nadie hostil" hacia la piratería porque "nadie quiere ir contra el usuario porque es un posible votante". "Cuando políticamente sacas el tema, nadie quiere ir contra el usuario o contra el votante", ha sentenciado.