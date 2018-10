Donald Trump discutió con veteranos de guerra por Apocalypse Now

Actualizado 18/08/2018 12:41:45 CET

MADRID, 18 Ago. (EDIZIONES) -

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán de los medios y en el centro de la polémica tras hacerse pública una discusión que tuvo con los veteranos de la guerra de Vietnam en marzo de 2017. El motivo del acalorado debate no fue otro que una frase perteneciente a la película Apolcalypse Now, dirigida por el aclamado Francis Ford Coppola.

The Daily Beast informa de que Trump acudió a una reunión con los veteranos de guerra de Estados Unidos para compartir sus inquietudes e ideas con el Gobierno y así lograr mejorar sus vidas. No obstante, en mitad del debate, uno de los veteranos mencionó el famoso "Agente Naranja", un químico muy tóxico que Estados Unidos utilizó para combatir en la guerra de Vietnam, y Trump lo confundió con el Napalm que aparece en Apocalypse Now.

Concretamente, el Presidente de Estados Unidos se refirió al 'Agente naranja' como una de "esas cosas de esa película", en clara alusión al filme protagonizado por Marlon Brando. Tras este comentario, los veteranos de guerra intentaron sacar a Trump de su confusión explicándole que a lo que él se refería era a Napalm pero parece que no le sentó muy bien.

De hecho, el Presidente se negó a admitir que estaba equivocado y siguió empeñado en que el "Agente Naranja" aparecía en la ya mítica escena de La Cabalgata de las Valkirias. Así pues, lo que empezó siendo una reunión para tratar puntos importantes de la política junto a veteranos de guerra, terminó convirtiéndose en un debate sobre cine.

Apocalypse Now, que se alzó con dos Oscars a Mejor Fotografía y Mejor sonido, llegó a la gran pantalla en 1979 con un reparto compuesto por Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, Laurence Fishburne, Harrison Ford, Dennis Hopper, G.D. Spradlin, Christian Marquand, Aurore Clément, Cynthia Wood, Colleen Camp, Damien Leake, James Keane, Herb Rice, Scott Glenn y R. Lee Ermey