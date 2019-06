Una explosión durante el rodaje en Londres de Bond 25 deja un herido leve

Actualizado 05/06/2019 11:55:44 CET

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La accidentada producción de 'Bond 25' ha sufrido un nuevo percance. Durante el rodaje de la película, una explosión en el set de Pinewood Studios, en Buckinghamshire, Londres, ha terminado con un miembro del equipo de filmación herido.

Tal como anuncia una publicación de la cuenta oficial de la película en Twitter, hubo "daños causados en el exterior del set" por una "explosión controlada". "No hubo heridos, sin embargo, un miembro del equipo fuera del set sufrió heridas leves", concluye la publicación.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK