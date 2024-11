La Fiesta del Cine regresa en más de 300 cines de España hasta el próximo 7 de noviembre, con entradas a 3,5 euros

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición de la Fiesta del Cine ha arrancado este lunes en toda España y se celebrará hasta el próximo jueves 7 de noviembre, con entradas durante estos días al precio especial de 3,5 euros.

Los espectadores podrán disfrutar, en más de 300 cines de toda España, de películas como 'Amal', 'Anora', 'Bitelchus, Bitelchus', 'Daaaaali', 'El club de los milagros', 'El llanto', 'El teorema de Marguerite', 'Escape', 'Great Absence', 'Jurado Nº2', 'Joker: Folie à deux', 'La gran escapada', 'La habitación de al lado', 'La infiltrada', 'Los destellos', 'Odio el verano', 'Rita', 'Red One', 'Robot Salvaje', 'Salve Maria', 'Smile 2', 'Soy Nevenka', 'Topuria matador', 'Transformes one', 'Terrifier 3', 'Venom: El último baile' y 'Yo no soy esa', entre otras.

Las entradas se pueden adquirir tanto en las plataformas habituales de venta por Internet, como en la taquilla de los cines participantes.

Con este evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC, se busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.