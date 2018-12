Finaliza el rodaje de Doctor Sueño, secuela de El resplandor

Actualizado 04/12/2018 9:32:15 CET

MADRID, 4 Dic. (EDIZIONES) -

Mike Flanagan, conocido por haber dirigido La maldición de Hill House, ha anunciado el fin del rodaje de su próxima película, Doctor Sueño. La secuela del clásico El resplandor, filmada por Stanley Kubrick en 1980, llegará a la gran pantalla el 24 de enero de 2020.

"Hemos finalizado Doctor Sueño", escribió Flanagan en su cuenta de Twitter, "ha sido una experiencia maravillosa". El filme, basado en una novela de Stephen King, transcurre años después de los acontecimientos sucedidos en El resplandor y sigue los pasos de Danny Torrance, interpretado por Ewan McGregor, traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo que hacen eco de los problemas de su padre Jack, interpretado por Jack Nicholson.

Cuando sus habilidades psíquicas resurgen, conoce a una niña de nombre Abra Stone, a quien debe rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen el don de 'el resplandor'.

"El guion es muy fiel al libro", señaló Ewan McGregor en The Late Show with Stephen Colbert. "Si has leído la novela", añadió, "esa es la historia que vamos a contar". Aun así, el director matizó que su película distará bastante de la adaptación cinematográfica de Kubrick. "Esto no es El Resplandor", zanjó el director a Bloody Disgusting.

Flanagan afirma también sentirse "honrado y agradecido" por haber filmado Doctor Sueño. El realizador se ha dado a conocer mundialmente tras el estreno de su serie de terror La maldición de Hill House, emitida en Netflix. El director estadounidense acumula varios títulos de este género como Oculus: El espejo del mal, Hush (Silencio) y Ouija: El origen del mal.

That’s a wrap on DOCTOR SLEEP. What an amazing experience. Honored and grateful. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) 1 de diciembre de 2018

El elenco de Doctor Sueño contará con intérpretes de la talla de Rebecca Ferguson (Mission: Impossible Fallout, The Greatest Showman), Jacob Tremblay (La Habitación, Predator), Bruce Greenwood (Star Trek (2009), American Crime Story), Zahn McClarnon (Westworld, Longmire), Alex Essoe (Starry Eyes, Midnighters), Carl Lumbly (Supergirl, Alias) y Emily Alyn Lind (Enter the Void, Código Negro).