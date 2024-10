FlixOlé estrena la versión restaurada de 'Volver a empezar' de Garci, el primer Oscar del cine español

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 11 de abril de 1983 'Volver a empezar', de José Luis Garci, se convirtió en la primera película española en ganar el Oscar de Hollywood a la mejor película de habla no inglesa. Ahora, más de 40 años después de este histórico triunfo, el filme protagonizado por Antonio Ferrandis y Encarna Paso se estrena en una versión restaurada en FlixOlé. Su incorporación a la plataforma de referencia del cine español llega acompañada de otros cinco filmes de Garci: 'Asignatura aprobada' (1987), 'Canción de cuna' (1994), 'Ninette' (2005), 'Luz de domingo' (2007) y 'Holmes & Watson: Madrid Days' (2012).

En la 55ª edición de la gala de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la actriz alemana Luise Rainer pronunció, a su manera, el título dirigido por José Luis Garci concediendo el primer Oscar que se le había negado hasta entonces al cine español. Con su melodrama de amor tardío en el que rendía homenaje a toda una generación que vio interrumpida su juventud por la dictadura, Garci se impuso entonces a la soviética 'Vida privada' de Yuli Raizman, la sueca 'El vuelo del águila' de Jan Troell, la nicaraguense 'Alsino y el cóndor' de Miguel Littin y la francesa '1280 almas' de Bertrand Tavernier.

En 'Volver a empezar', el realizador madrileño presenta a Antonio M. Albajara (interpretado por Antonio Ferrandis), un reputado escritor, Nobel en Literatura, que regresa a su Gijón natal después de 40 años de exilio forzado. En este viaje por los recuerdos se reencontrará con Elena (Encarna Paso), el amor de su vida, y ambos intentarán recuperar el tiempo que les fue robado.

El noviazgo de su adolescencia, los paseos por la playa de San Lorenzo, la visita al césped de El Molinón son algunas de las escenas con las que el director tiñó de nostalgia la despedida de Antonio a lo que vivió, y también a lo que nunca llegó a existir. Este canto a la memoria y a la melancolía de un pasado idealizado, supuso la consagración de Garci en el panorama nacional e internacional, al tiempo que su triunfo en los Oscar puso la mirada en la nueva generación de cineastas de la industria española.

MÁS ESTRENOS DE GARCI

La película se estrenará en exclusiva en FlixOlé después del proceso de restauración realizado en los laboratorios de la plataforma, permitiendo la visualización del título en unas condiciones de imagen y sonido inmejorables. Junto a 'Volver a empezar', FlixOlé incorporará a su catálogo a partir del 4 de octubre cinco películas más de José L. Garci, que se sumarán a los títulos con los que ya contaba la plataforma, haciendo un total de 17 los largometrajes del director disponibles.

Así, se añadirán 'Asignatura aprobada' (1987), con la que el realizador cumplió su primera década filmográfica evocando su ópera prima ('Asignatura pendiente', 1977) y acentuando el sentimiento de fracaso en las segundas oportunidades.

Transcurridos varios años sin rodar, Garci se situaría de nuevo tras la cámara para iniciar un periodo copado por adaptaciones literarias y que conectaba su sentimiento nostálgico con épocas pasadas. La primera de dichas adaptaciones fue 'Canción de cuna' (1994), un relato sobre la maternidad narrado en un convento de monjas que obtuvo nueve nominaciones a los Goya y cinco premios de la Academia.

Ya en 2005, el autor madrileño de ascendencia asturiana llevaría la obra teatral de Miguel Mihura, 'Ninette y un señor de Murcia', a la gran pantalla con Elsa Pataky poniendo el acento afrancesado y Carlos Hipólito el del provinciano que cae prendido de los encantos de la joven, dicharachera y sensual 'Ninette' (2005). Dos años después, Garci regresaría a Asturias para filmar 'Luz de domingo', el adiós de Alfredo Landa al mundo del cine en una adaptación de Ramón Pérez de Ayala con la que representó las prácticas caciquiles en la España rural.

En su penúltimo proyecto, el director decidió hacer un doble homenaje a dos novelistas, Arthur Conan Doyle y a Benito Pérez Galdós, en 'Holmes & Watson: Madrid Days' (2012). Del primero tomó prestado su célebre y detectivesco personaje, Sherlock Holmes, para llevarlo al Madrid galdosiano en el marco de unos crímenes aparentemente relacionados con Jack el Destripador.

Todas estas películas estarán disponibles en FlixOlé junto a otros títulos que ya se pueden reproducir en la plataforma: 'Asignatura pendiente' (1977), 'Solos en la madrugada' (1978), 'Las verdes praderas' (1979), 'El crack' y 'El crack 2' (1981 y 1983, respectivamente), 'Sesión continua' (1984), 'La herida luminosa' (1997), 'El abuelo' (1998), 'You're the one' (2000), 'Historia de un beso' (2002) y 'Tiovivo c. 1950' (2004).