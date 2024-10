Francis Ford Coppola recibirá el premio AFI a toda una carrera

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Con más de 60 años de carrera a sus espaldas (y sumando), Francis Ford Coppola, director de filmes tan míticos como El padrino, Apocalypse Now o Drácula de Bram Stoker, recibirá el premio que concede el American Film Institute a toda una trayectoria, el AFI Life Achievement Award. El cineasta recogerá el galardón en una gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Angeles el 26 de abril de 2025.

"Francis Ford Coppola es un artista sin parangón que ha creado obras fundamentales en el canon del cine estadounidense y ha inspirado a generaciones de cineastas que ahora personifican su arte y su espíritu independiente", declaraba Kathleen Kennedy, presidenta del consejo directivo del AFI, según recoge Variety.

Este recocimiento llega en un momento muy significativo para el legendario cineasta tras su estrepitoso fracaso en taquilla con Megalopolis, el proyecto en el que ha estado trabajando durante varias décadas en el que invirtió gran parte de su patrimonio personal. Además, el estreno del filme estuvo marcado por varias acusaciones acusando a Coppola de conducta inapropiada durante el rodaje.

