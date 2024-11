925855.1.260.149.20241121160640 Gabriela Andrada protagoniza 'Pídeme lo que quieras': "El cine erótico ha estado basado en la sumisión durante años" - EUROPA PRESS

- Lucía Alemany adapta la novela supeventas de Megan Maxwell y dice que "habría sido un error que no la hubiera dirigido una mujer"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Pídeme lo que quieras', la película que adapta la novela homónima de la autora superventas Megan Maxwell, llegará el próximo viernes 29 de noviembre a los cines. Dirigida por Lucía Alemany y protagonizada por Gabriela Andrada y Mario Ermito, esta cinta erótica muestra desde la perspectiva femenina un género que, según afirma la actriz, "ha estado basado en la sumisión durante años y años". "Habría sido un error que no la hubiera dirigido una mujer", secunda la directora que asegura que la película aborda conceptos tan complejos como las "relaciones tóxicas" o el consentimento que, avisa la cineasta, "puede ser un pozo muy oscuro".

En 'Pídeme lo que quieras' Andrada interpreta a Judith Flores, una empleada de una multinacional alemana que entabla una tórrida relación con Eric Zimmerman, el dueño de la empresa al que encarna Ermito. Su romance, tal y como ocurre en el material original de Maxwell, arranca basado en el deseo sexual, abordando en distintas escenas íntimas la importancia del consentimiento.

"Fue un punto muy fuerte a tratar, porque puede ser un pozo oscuro. Este hombre hace algo mal. Es un personaje lleno de asperezas y completamente incorrecto. Desde luego, lo importante era que Judit tuviera el poder de decirle: 'Pavo, ¿de qué vas? Esto no...', explica Alemany, que a su vez asegura que "era completamente necesario que la dirigiera una mujer".

Hasta ahora, destacan directora y protagonista, la realización de películas eróticas había estado mayoritariamente copada por hombres, prescindiendo por completo de la perspectiva femenina. "El cine erótico ha estado basado en la sumisión durante años y años. De hecho, la figura de la femme fatal es considerada casi como una villana porque es una mujer que no se somete. Desde 'Las edades de Lulú' a '50 sombras [de Grey]', 'Emmanuelle', 'Historia de O'... Todo se basa en someter, esclavizar y encontrar el placer de la humillación", denuncia Andrada.

"Aunque entiendo el fetiche, llega un momento que dices: 'Basta'. Esto no puede ser lo único que haya dentro cuando te metes en el terreno del erotismo. No puede ser lo único que excite de manera global sea humillar a una mujer", sentencia la actriz. "Todo ahora está evolucionando y esta película rompe esa barrera en este punto de vista. Que sea la primera de muchas con este objetivo de dejar pasar también el poder decisional a la mujer, como es justo que sea. Y que se quite de medio el machismo", coincide Ermito.

"Me parece que no se está apostando mucho por el cine erótico. Lo cual también me parece un error, porque la gente tiene necesidades eróticas por descubrir y se alimentan del porno", sostiene la directora, que estrena su tercer largometraje tras 'La inocencia' y 'Mari(dos)'. Según Alemany, su película "expone unos hechos, pero no se posiciona", para que los espectadores "puedan debatir" sobre la "relación tóxica" expuesta para plantear "por qué" la protagonista se engancha "a un hombre completamente problemático".

UN DEPARTAMENTO VITAL

En los últimos años, las producciones audiovisuales con escenas sexuales han incorporado el departamento de coordinación de intimidad a sus rodajes. En 'Pídeme lo que quieras', Alemany dice que ha sido una figura fundamental para que "en todo momento los actores y actrices estuvieran cómodos y no hubiera nada que estuvieran haciendo de manera forzada o que les estuviera perjudicando".

En la misma línea, Andrada comenta que es "tan fácil que haya malentendidos, que alguien acceda a algo por no quedar mal o por no generar un problema" que, en su caso, la coordinadora de intimidad de esta película ha estado allí para asegurarse de que los actores hagan lo que quieren y que estén "a gusto" con su "imagen" en pantalla. "Es como crear un baile", explica Ermito sobre la coreografía que exigían esas secuencias subidas de tono.

Los intérpretes explican una de las maneras en las que trabajaron las escenas sexuales en 'Pídeme lo que quieras': el método de "el semáforo". "Tienes que decir cuáles son tus zonas verdes, amarillas y rojas", detalla la actriz sobre el método de plantear estas secuencias, dejando claro que "los genitales siempre son rojos".

UNA LEGIÓN DE GUERRERAS

Ninguno de los implicados en la producción de 'Pídeme lo que quieras' ignora que el libro en el que se basa la película tiene un gran número de lectores que apoyan fervientemente a la escritora. Una base de fans, las denominadas "guerreras de Megan Maxwell" que pueden llegar a ser bastante sobreprotectoras con el material de su idolatrada escritora.

"No es lo mismo adaptar una novela que realmente responde a las necesidades de unas lectoras que están esperando ver lo que han leído, que hacer una historia original. Hay un fenómeno fan alrededor de Megan Maxwell muy fuerte", afirma Alemany sobre la responsabilidad de adaptar una obra con tantos seguidores detrás.

La directora indica que la autora "se ha mantenido al margen" de la escritura de guion, pero esto no quiere decir que su papel en la producción no haya sido fundamental, ya que "ha dado los tips necesarios para que todo sea coherente con los personajes y la historia" que adapta este filme cuyo reparto principal completan Paco Tous, David Solans, Celia Freijeiro, Alba Ribas y Joel Bosqued.