Imponente tráiler de The Brutalist, la épica de posguerra protagonizada por Adrien Brody

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

El 24 de enero de 2025 llegará a los cines The Brutalist. Brady Corbet es el director de la cinta, en la que Adrien Brody interpreta el papel protagonista dando vida a un arquitecto que huye de Europa en la posguerra.

"Cuando el visionario arquitecto László Toth (Brody) y su esposa Erzsébet (Felicity Jones) huyen de la Europa de la posguerra en 1947 para reconstruir su legado y presenciar el nacimiento de la América moderna, sus vidas cambian para siempre gracias a un cliente misterioso y rico", reza la sinopsis oficial de la cinta, que ya tiene su primer tráiler.

En el clip se puede ver al protagonista, emocionado ante su llegada a Estados Unidos. También muestra al personaje trabajando en su proyecto, así como varios vistazos a su esposa. "Bienvenido a América", se escucha al final del adelanto.

Junto a los mencionados actores, el reparto también cuenta con Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola, Ariane Labed, Michael Epp, Emma Laird, Jonathan Hyde y Peter Polycarpou. Además de dirigir, Corbet es el autor del guion junto a Mona Fastvold.

The Brutalist se estrenó en el Festival de Venecia 2024, donde cosechó críticas positivas. "The Brutalist: sí, es una obra maestra. Un momento importante en la historia del cine. Adrien Brody en su mejor momento en un papel profundo. Cada toma es impresionante, la música, la cinematografía, el diseño de sonido, todo me dejó completamente anonadado. El mejor trabajo de Brady Corbet hasta el momento", apuntó Alex B., crítico de FirstShowing.

The Brutalist - Yep this is a masterpiece. A major moment in cinema history. Adrien Brody at his very best in a profound role. Every single shot is breathtaking, the score, cinematography, sound design, all left me completely floored. Brady Corbet's finest work yet. #Venezia81 pic.twitter.com/spTUkgXsk5

"The Brutalist es una de esas asombrosas hazañas del cine moderno; tan exigente, tan grande y segura de lo que quiere ser, y lo logra. Una película que presenta a un artista tan enamorado de su oficio que se vuelve psicológicamente masoquista por ello. Emocionante. Una obra maestra", apuntó el crítico Douglas Greenwood.

THE BRUTALIST is one of those staggering feats of modern cinema; so exacting, so big and sure of what it wants to be – and pulls it off. A film that presents an artist so in love with his craft that he becomes a psychological masochistic for it. Selfless; thrilling. A masterpiece