Karla Sofía Gascón, ante su nominación al Oscar a Mejor Actriz: "La he recibido entre amenazas y vejaciones"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La interprete española Karla Sofía Gascón, protagonista de 'Emilia Pérez', ha asegurado que ha recibido su nominación al premio a la Mejor Actriz en la 97.ª edición de los Oscar entre "insultos, amenazas y vejaciones".

"Hay una lucha de personas, retrógradas o con poca capacidad mental, que están en contra de la libertad y del respeto, del cariño, del amor y de una sociedad justa e igualitaria. La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones (...) De momento a mí me da igual, le pido a cada uno de los que están así que me demuestren de manera fehaciente que no soy una señora y una actriz que no merece este reconocimiento", ha señalado Gascón en declaraciones a medios telemáticamente desde Uruguay.

La gala de los premios se celebrará el próximo 2 de marzo de nuevo en el Dolby Theatre de Los Angeles y estará conducida por el presentador Conan O'Brien.