Martin Scorsese estrena un corto documental rodado durante el confinamiento

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Martin Scorsese estaba a punto de comenzar la producción de su próximo proyecto, Killers of the Flower Moon, su nuevo largometraje protagonizado por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, cuando llegó el coronavirus. La película tendrá que esperar pero para aprovechar la cuarentena, el director ha rodado un cortometraje durante el confinamiento para la BBC.

La cadena ha anunciado que la cinta documental, titulada Lockdown Culture with Mary Beard, está disponible en BBC Two desde este jueves 28 de mayo en Estados Unidos. "Lo que espero en el futuro es llevar conmigo lo que me he visto obligado a aprender en estas circunstancias. Es lo esencial. La gente a la que quieres. Ser capaz de cuidarlos y estar con ellos tanto como puedas", dijo el realizador sobre la esta dura etapa.

"Lo vemos en casa, pensando en el confinamiento a través de la lente de películas clásicas como 'Falso culpable' de Hitchcock. Pero lo que es realmente inteligente es que también nos lleva a mirar a Hitchcock nuevamente y a través de la lente de nuestra situación actual", explicó la historiadora Mary Beard, presentadora de la pieza.

"Lo que Scorsese tiene que decir encaja mucho con el estilo de la serie. Cuando comenzamos, nos enfrentamos a la pregunta práctica de si realmente podríamos lanzar un programa desde mi estudio. Pero pronto nos dimos cuenta de que había un proyecto realmente importante aquí y que muchos grandes nombres estaban felices de unirse. Queríamos mostrar que las artes y la cultura no son solo un consuelo en momentos como este, sino que momentos como este pueden ayudarnos a tener una nueva visión de la cultura y ver las cosas con nuevos ojos", afirmó la académica.