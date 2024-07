Matt Dillon protagoniza 'Isla perdida': "En mi carrera nunca he pensado en la fama o el dinero"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor Matt Dillon, que se encuentra en España para promocionar la nueva película de Fernando Trueba que protagoniza, 'Isla perdida', considera "ridículo" basar una carrera en los premios y asegura que a lo largo de su trayectoria "nunca" ha pensado "ni en la fama ni el dinero".

"Lo más importante para mí es el proceso del trabajo y siempre ha sido así: es un poco ridículo comparar los premios y no las interpretaciones. Está bien que te reconozcan, pero lo que más se disfruta es siempre la película, eso es lo que me hace vivir", ha apuntado en una entrevista con Europa Press el actor.

Recién cumplidos los 60 años, Dillon ha celebrado su trayectoria y reconoce haber cambiado con el paso de los años. "Lo que se queda contigo cuando envejeces es eso (ese recuerdo), y cuanto más años cumples, eres más capaz de manejar algo complejo y eso es lo bueno de la experiencia", ha remarcado.

Dillon da vida en 'Isla perdida' a Max, un personaje de pasado oscuro que inicia una nueva vida en una isla griega. Propietario de un restaurante, conocerá a Álex (Aida Folch), una mujer española que también busca dejar atrás un triste episodio de su vida amorosa.

El actor norteamericano ha explicado que conoce a Trueba desde hace "mucho tiempo" y que comparten intereses comunes como el jazz o la música afrocubana. Cuando recibió el guion de esta cinta -escrito en inglés y en el que Trueba ya había imaginado a Dillon-, reconoce que le "sorprendió" y le pareció "muy bueno".

Dillon, quien habla "muy poco" español, se ha visto inmerso en un rodaje "multicultural" con Folch como compañera, que le ha hecho de 'cicerone'. De hecho, la actriz -que ha rodado su cuarta película junto a Trueba- ha explicado que ambos se conocieron en Roma "paseando y hablando, como en una película romántica de Woody Allen".

El protagonista de 'Criaturas salvajes' considera a 'Isla perdida' una película "clásica", con ecos a Hitchcock, por ejemplo, o a cintas como 'El cartero siempre llama dos veces'. "Hay un pasado muy extremo y muy oscuro del que el protagonista no puede escapar, aunque lo intente", ha explicado.

El propio Dillon reconoce que escapar del pasado es algo "muy difícil", si bien traza una línea con su personaje debido a la oscuridad que arrastra. "No llego a esta situación, ni mucho menos, para nada y, además, he interpretado otros personajes incluso más oscuros", ha ironizado.

"Soy capaz de diferenciarme de mi personaje, pero para este caso lo que estaba claro y lo que Fernando me dijo fue que nada de interpretar a un psicópata, porque si no, no podría existir esa relación compleja entre los dos protagonistas", ha concluido.