Mel Gibson apoya a Trump y carga contra Kamala Harris: "Tiene el coeficiente intelectual de un poste"

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Kamala Harris ha contado con el apoyo de numerosas celebrities como Bruce Springsteen, Taylor Swift, Julia Roberts, Beyonce, George Clooney, Eminem, Billie Eilish, Mark Hamill, Sigourney Weaver, Mark Ruffalo o Spike Lee. Sin embargo, la candidata presidencial también tiene sus detractores, y recientemente Mel Gibson ha cargado públicamente contra ella.

TMZ entrevistó a Gibson en el aeropuerto de Los Ángeles y le preguntaron a quién iba a votar. "No creo que vaya a sorprender a nadie por quien voto", dijo Gibson, a lo que el reportero respondió: "Creo que a Trump. ¿Es una mala suposición?".

"Creo que es una suposición bastante buena. Sé cómo serán las cosas si la dejamos entrar. Y eso no es bueno. Historial miserable. No tiene políticas de las que hablar. Tiene el coeficiente intelectual de un poste", dijo el actor sobre Harris.

