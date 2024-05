Mira Sidawi, cineasta palestina: "Antes del diálogo con Israel, se debe parar el fuego, respirar, comprender y procesar"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La cineasta palestina Mira Sidawi, que nació en un campo de refugiados en el Líbano, ha asegurado que el dolor de la población palestina es "enorme" y pide que antes de iniciar un posible diálogo con Israel, debe llegar un "alto al fuego" porque cree que un "respiro" ayudaría a "ser conscientes de la cantidad de personas que han perdido a sus familias y comprender su dolor".

"En esta ocasión el dolor es muy grande para los palestinos. El número de muerte es enorme, así que si hay un diálogo, ojalá primero se haga un alto al fuego y ya luego se podría decir qué pasos se pueden tomar o qué puede venir, pero creo que primero es necesario parar el fuego, tomar un respiro, comprender y procesar todo", ha afirmado durante una entrevista con Europa Press.

Mira Sidawi ha participado este lunes en un encuentro, titulado 'Del otro lado del muro: una mirada al exilio palestino a través del cine', en la Academia de Cine (Madrid), organizada por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), a la que también ha acudido el embajador de Palestina.

La cineasta ha ensalzado la importancia de "generar conciencia" sobre la situación que vive Palestina y su población. "Es fundamental ser conscientes de las pérdidas familiares que ha habido y la angustia que hay. Necesitamos ayudar a esas personas", ha enfatizado.

"Es muy importante tener conciencia de lo que está pasando, tener en cuenta que hay varios genocidios en el mundo. La gente está siendo asesinada ahora, mientras estamos hablando, mujeres, padres. Creo que como humanos debemos levantarnos por la falta de justicia y ayudar a los demás, porque algún día la historia se invertirá, y tal vez estés en estas ropas", ha añadido.

Durante la entrevista, Sidawi, preguntada acerca de si debe haber un veto cultural a Israel, como el que hubo con Rusia, apela a la "humanidad, creatividad y belleza". "La política es algo muy sucio para mi. No es mi trabajo hablar de política, prefiero centrarme en mi parte artística", ha dicho.

Posteriormente, ha recordado que ella nació en un campo de refugiados y decidió ser cineasta porque "no tenía nada más que hacer". "Solo vi la opción de crear arte, así que decidí hacer algo que tratase las preguntas que tengo o mi sufrimiento", ha afirmado. En este sentido, defiende que hacer cine siendo palestina es "una forma de resistencia".

"No tenemos nada más que hacer. Es el único instrumento con el que podemos expresar nuestra narrativa y hablar de nuestras historias, y decir que existimos. Es nuestra oportunidad para encontrar la manera de ser y que el mundo nos escuche", ha comentado.

En el coloquio ofrecido esta tarde, se han visionado dos de sus producciones: 'Four Wheels Camp' (2016) y 'The Wall' (2019). Unas películas que, como ha dicho en la entrevista, han sido "difíciles" de sacar adelante por la falta de presupuesto que hay en torno al cine palestino. "Vas cogiendo un poco de aquí, otro poco de allá, pero en general la financiación es menor", ha señalado.

"Estoy muy contenta de estar en España y me siento muy bien acogida como palestina. El arte es un modo de crear un puente entre la gente. El arte no tiene límites, no hay fronteras no murallas. El arte llega allá donde estés y sin importar quien seas", ha respondido, al ser preguntada por cómo se siente al estar en España y tener la oportunidad de hablar por la población palestina.