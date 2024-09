Nahuel Pérez Biscayart ensalza el cine argentino, pese al "desprecio" de Milei: "Son unos ignorantes"

SAN SEBASTIÁN, 24 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart ha destacado que es importante que los actores y películas argentinas viajen por el mundo para demostrar que, pese al "desprecio y la desfinanciación" que está realizando el presidente Javier Milei, su cine tiene "prestigio y talento".

"Encima de ser de extrema derecha son muy ignorantes y muy brutos porque están desfinanciando y no entienden que las industrias culturales movilizan la economía y llevan dinero", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo de la participación de su nueva película, 'El jockey', en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián.

Sin embargo, recalca que el actual gobierno llegó al poder porque "los anteriores gobiernos no supieron suplir las condiciones de vida dignas". "Quizá hoy no podríamos hacer nuestra película, por lo que hay que darle todo el apoyo posible, para seguir mostrar lo que hacemos y compartirlo con el mundo", ha afirmado.

El actor ha lamentado que Argentina esté atravesando una "destrucción" de la economía y de la sociedad y se esté "despreciando" cualquier cosa que tenga que ver con la cultura. "Es un gobierno que aprecia las cosas solo a través de su valor mercantil", apunta.

En este sentido, ensalza el modelo francés, donde asegura que la industria cinematográfica está a la cabeza junto con la industria automovilística. "El cine es un gran motor que produce riqueza", agrega.

EL JOCKEY

La película, que llegará a España el próximo 26 de septiembre, cuenta la historia de Remo Manfredini (Nahuel Pérez), un jockey legendario, pero su comportamiento autodestructivo empieza a eclipsar su talento y a amenazar su relación con Abril, su novia, interpretada por Úrsula Corberó.

La actriz española ha asegurado que se sintió "muy agusto" durante todo el rodaje, especialmente por el director Luis Ortega. "Fue mi primera vez rodando en Buenos Aires, y tenía muchas ganas de vivir en las tripas de esta ciudad", ha señalado.

En este sentido, desvela que ha sido la vez que más se ha dejado llevar en un rodaje y ha calificado a su personaje Abril como "uno de los más valientes" que ha realizado hasta la fecha. "Ella es lo suficientemente valiente como para mostrarse como es. Y creo que eso como persona es algo muy difícil con el mundo que te rodea porque a lo mejor no tienes una intimidad tan cercana", ha manifestado.

Por último, ha recordado que su paso por el Festival de Venecia estuvo marcado por los nervios que sintió al ser la primera vez que acudía a este tipo de eventos. "No pienso en mi próximo objetivo, pero lo que sí sé es que tengo un trabajo que es mi vocación y mi pasión, y me sigue dando sorpresas, lo cual es algo que realmente me conmueve mucho", ha sentenciado.