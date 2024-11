Rodrigo Sorogoyen estrena 'Los años nuevos': "Hemos aprendido a hablar más y a desromantizar el amor"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 28 de noviembre Movistar Plus+ estrena los cinco primeros capítulos de los diez que componen 'Los años nuevos', serie creada por Rodrigo Sorogoyen junto a Paula Fabra y Sara Cano. Iria del Río y Francesco Carril protagonizan esta miniserie que durante diez años relata, de forma "muy real" y "sin edulcorar ni estilizar nada", el recorrido vital de una pareja y cómo "se construye y se deconstruye" a través del paso del tiempo centrándose únicamente en un momento concreto, el cambio de año.

Una serie que, con "la crisis del amor romántico sobrevolando como telón de fondo", refleja cómo "hay mil modelos de quererse y relacionarse que pueden ser válidos" y cómo han cambiado los códigos afectivos respecto a generaciones anteriores. "Hemos aprendido a hablar más, hemos aprendido a desromantizar el amor", señala Sorogoyen, cineasta responsable de títulos como 'El reino' o 'As Bestas' y la serie 'Antidisturbios' que, además de firmar el guión junto a Cano y Fabra, se encarga de dirigir cuatro de los diez capítulos de 'Los años nuevos', entre ellos el primero y el último, mientras que los otros seis se los reparten Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio') y David Martín de los Santos ('La vida era eso').

"De aquí a unos años, muchos, cuando veamos esta serie será como una fotografía de un momento y de una gente que se relacionaba de esta manera", señala del Río que destaca que esa "crisis" del amor romántico es en realidad una evolución necesaria que lleva a "no concebir las relaciones como las concebían nuestros abuelos". "Ni siquiera como nuestros padres, que quizás fueron la primera generación que pusieron en duda ciertas cosas con el divorcio, la separación...", reflexiona la actriz que al igual que su compañero de reparto cree que las diferentes formas de afecto son algo "en constante evolución, cambio y transformación".

"Ya no hay un discurso tan hegemónico sobre como deben ser las relaciones como el que había en la época de nuestros abuelos, que era 'O esto... o esto' y todo lo que saliera de ahí era una disidencia no deseable. Pero ahora, por suerte hay una gama de matices, de formas y modelos, que cada vez es más amplia y menos asfixiante", asegura la actriz catalana.

En este sentido, su compañero de reparto destaca que precisamente "una de las cosas bonitas que tiene 'Los años nuevos' es que no plantea que haya solo un modelo de pareja". "Son gente que hace lo que puede. Estas otras parejas que aparecen en los diferentes capítulos también muestran que modelos hay mil, maneras de relacionarse hay mil y que no hay una buena", afirma Carril.

"DESAPRENDIENDO COSAS HEREDADAS"

"Creo que estamos desaprendiendo cosas que teníamos como heredadas. Estamos en la deconstrucción del amor", apostilla Cano, secundada por Fabra que señala las generaciones actuales son "más conscientes de que una pareja al final "es algo que también tienes que construir, unos códigos" y no "algo preexistente a lo que tú te tienes que adecuar". "Y tengo la sensación de que las parejas mayores aguantaban más y creo que era porque no tenían casi otra posibilidad, porque se les había vendido que el amor era para siempre", insiste Cano.

Pero sin negar ni un ápice las evidentes mejorías que ha traído consigo los nuevos códigos y estándares afectivos, Sorogoyen también señala que esta evolución del concepto de pareja y las conductas afectivas, también tienen su lado menos bueno. "Pero también hay un mayor individualismo, creo que hay una dificultad en aguantar más. En cuanto a algo te molesta, dices: 'Bueno, me voy'. En esta sociedad va todo muy rápido y las relaciones también son muy rápidas", reflexiona.

"Sí, un cierto capitalismo, una sensación de que hay un mercado enorme. Las relaciones están muy influidas por el capitalismo", apunta Cano que en un entorno en el que muchas relaciones se construyen a través de aplicaciones, de pantalla a pantalla y por mensajes en lugar de cara a cara, evidencia que se crean vínculos más fuertes ante los que nos vemos menos comprometidos.

UNA PAREJA NORMAL CON SEXO NORMAL

Y en su afán por ser, según Del Río, "una fotografía casi documental de una pareja en una época muy concreta", 'Los años nuevos' no rehuye los momentos de intimidad, con escenas que "en coherencia" con el tono general de la serie, están rodadas de la forma "más natural posible", huyendo del sexo "hiperestilizado" y poco realista que se suele mostrar en pantalla. El objetivo aquí, destacan los creadores de la serie, era "normalizar" el sexo de dos personas normales.

"Nos han acostumbrado a otra cosa. En la vida ocurre, todo está estilizado... Instagram, las redes, son el ejemplo, el epítome totalmente de esto. Tú en las redes te metes y la gente tiene vidas estilizadas", explica Sorogoyen que destaca que fue "un reto muy bonito y muy coherente, por supuesto, con la serie, no hacerlo en nada y tampoco en el sexo".

"Si esta gente se estaba tomando una leche con galletas durante 10 segundos o durante 10 minutos, pues la toman. Y si esta gente está haciendo el amor, pues lo tienen que hacer como, entiendo que lo hacemos todos", sentencia el cineasta ganador de seis premios Goya.

Unas escenas de sexo que, además, son sumamente importantes dentro de la narrativa ya que, destacan las guionistas, "explican muy bien, reflejan muy bien el momento en el que está la pareja" tanto desde el punto de vista "físico como emocional". Secuencias íntimas para las que, aseguran los dos protagonistas, se sintieron tan cómodos que para rodarlas decidieron no contar con la figura del coordinador de intimidad. "No la usamos, pero sabíamos que en cualquier momento que hubiéramos necesitado tenerla, la hubiéramos podido tener. No solo antes, sino también durante el rodaje", señala Del Río.

Tras su periplo por la pantalla grande, su première mundial tuvo lugar en el Festival de Venecia y tras su presentación en el ámbito nacional en el marco de la Semici de Valladolid, y su primera parte se estrenó en salas de cine como una película de más de tres horas, los cinco primeros capítulos de 'Los años nuevos' llegan a Movistar Plus+ este jueves 28 de noviembre. Con música de Iván Ferreiro, Joe Crepúsculo, Vetusta Morla, McEnroe o Nacho Vegas, que ha compuesto el tema central de la serie, 'La noche más larga del año', los cinco últimos episodios que completan la historia de Ana y Óscar estarán disponibles en la plataforma el próximo 12 de diciembre.