¿Por qué Roma de Alfonso Cuarón no está nominada a mejor película dramática en los Globos de Oro?

Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón, consiguió tres nominaciones a los Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa, mejor guión y mejor director para el cineasta mexicano. Muchos echaron en falta la candidatura del filme de Cuarón en la categoría de mejor película dramática del año, pero su ausencia entre los nominados a este galardón tiene una explicación que nada tiene que ver con las preferencias de los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ni con el fugaz y testimonial paso por las salas de cine dle filme producido por Netflix.

Y es que, según las normas de los Globos de Oro, las películas que optan a la nominación al premio a la mejor película en habla no inglesa, categoría en la que está nominada Roma, también pueden optar al resto de premios salvo a los de mejor película dramática y mejor película musical o comedia. Dos categorías que, según el reglamento, son solo para filmes rodados mayoritariamente en inglés.

Es decir, que como Roma, el relato autobiografíco en blanco y negro de Cuarón, es uno de esos filmes que tiene más del 51 por ciento de sus diálogos en un idioma que no es el inglés, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood lo considera filme de habla no inglesa y, por tanto, no puede ser tenido en consideración en las categorías de mejor película dramática y mejor película musical o comedia.

Roma opta, por tanto, al premio a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro, galardón por el que compite junto a la libanesa Cafarnaún, Un asunto de familia del japonés Hirokazu Koreeda, la cinta belga Girl y el lartometraje alemán Obra sin autor.

Por su parte, las nominadas al premio a la mejor película en la categoría de drama son el filme de superhéroes Black Panther, la película de Spike Lee Infiltrado en el KKKlan, el drama El blues de Beale Street y dos cintas con marcada temática musical pero que fueron considerados como dramas: el biopic de Freddie Mercury Bohemian Rhapsody y el remake de Ha nacido una estrella protagonizado por Lady Gaga y dirigido por Bradley Cooper.