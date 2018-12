Globos de Oro 2019: El vicio del poder, el biopic de Dick Cheney, lidera las nominaciones

Actualizado 07/12/2018 11:14:12 CET

El vicio del poder, el filme protagonizado por Christian Bale centrado en la figura de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante los años en los que George W. Bush estuvo al frente gobierno del país norteamericano, lidera las nominaciones de la 76ª edición de los Globos de Oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que reconocen lo mejor del cine y la televisión del curso cinematográfico.

La película, dirigida por Adam McKay, ha conseguido un total de seis candidaturas, situándose como favorita de cara a la gala que se celebrará el próximo 6 de enero por delante de La favorita, Ha nacido una estrella y Green Book, las tres con cinco nonminaciones cada una.

Las nominadas al premio a la mejor película en la categoría de drama son Black Panther, Infiltrado en el KKKlan, Bohemian Rhapsody, El blues de Beale Street y Ha nacido una estrella. En la categoría de comedia o musical, optan al Globo de Oro como mejor película Crazy Rich Asians, La favorita, Green Book, El regreso de Mary Poppins y El vicio del poder.

Al premio al mejor director optan Alfonso Cuarón (Roma), Adam McKay (El vicio del poder), Bradley Cooper (Ha nacido una estrella) Peter Farrely (Green Book) y Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan).

En el apartado interpretativo, las nominadas al Globo de Oro a la mejor actriz en drama son Lady Gaga (Ha nacido una estrella), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?), Glenn Close (La buena esposa), Rosamund Pike (A private War). En la categoría de comedia o musical optan al premio Emily Blunt (El regreso de Mary Poppins), Olivia Colman (La favorita), Elsie Fischer (Eighth Grade), Charlize Theron (Tully) y Constance Wu ( Crazy Rich Asians).

Del lado masculino los nominados a mejor actor en un drama son Bradley Cooper (Ha nacido una estrella), Willem Dafoe (Van Gogh, a las puertas de la eternidad), Lucas Hedges (Identidad borrada) Rami Malek (Bohemiam Rhapsody) y John David Washington (Infiltrado en el KKKlan). En comedia, los candidatos son Christian Bale (El vicio del poder), Lin Manuel Miranda (El regreso de Mary Poppins), Viggo Mortensen (Green Book), Robert Redford (The Old Man and The Gun) y John C. Reilly (Stan & Ollie).

Al globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa optan Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, la libanesa Cafarnaún, Un asunto de familia del japonés Hirokazu Koreeda, la cinta belga Girl y la alemana Obra sin autor. Al premio al mejor lagometraje de animación optan Los Increíbles 2, Isla de perros, Mirai, Ralph rompe Internet y Spider-Man: Un nuevo universo.

Los actores Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater fueron los encargados de anunciar la lista de nominados de los premios que anualmente otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y cuya gala de entrega tendrá lugar el 6 de enero de 2019 en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

La ceremonia estará conducida por Sandra Oh (Anatomía de Grey, Killing Eve) y Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine, Popstar), que toman así el testigo de Seth Meyers, presentador de la última edición de la gala. Isan Elba, la hija del actor Idris Elba (The Wire, Luther), es la embajadora en la 76ª edición de los Globos de Oro.