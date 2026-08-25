Sorogoyen recuerda el "abandono" sobre Sáhara en 'El ser querido': "Es justo mostrar que no todo el mundo opina igual"

Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Vicky Luengo e Isabel Peña posan en el photocall de la película 'El ser querido', a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Raúl Terrel - Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Rodrigo Sorogoyen ha abordado en su nueva película 'El ser querido' el "abandono" de España sobre el Sáhara Occidental y las diferentes voces que hay sobre la cuestión en la actualidad.

"Cada vez que intentamos tratar un tema complejo --que son los temas interesantes que no hay que tener miedo de abordar--, siempre intentamos verlo --como ciudadanos y cineastas--, desde todos los puntos de vista posibles. Nos parecía muy interesante, inteligente y justo, incluso, mostrarle al espectador que no todo el mundo opina igual y que es un tema complejo, que hay distintas voces", ha expresado el director y guionista en una entrevista con Europa Press.

Precisamente, en el largometraje --presentado en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro-- Sorogoyen también da la visión marroquí sobre este conflicto, que a juicio del director es una manera "muy inteligente" de abordar "un tema complejo".

"Teníamos muy poco tiempo y muy poco espacio para intentar contar algo interesante, que sirviese para la película y que le contase algo al espectador sobre esta película de un padre y una hija. Se nos ocurrió meter a este personaje marroquí que está casualmente interpretando a un saharaui y que, oye, lo interpreta con toda su profesionalidad, aunque luego en una cena pueden llegar a discutir sobre esto. Nos parece un enfoque interesante", ha precisado el director.

Asimismo, la guionista Isabel Peña ha reconocido que hay una intención en mostrar a Esteban Martínez, encarnado por Javier Bardem, como un hombre con "ideas tan justas sobre un conflicto internacional" que a su vez ha sido capaz de abandonar a su hija, a la que da vida Victoria Luengo.

"Nos parecía muy interesante, muy complejo y real como una vida misma, que un personaje como Martínez --estoy hablando absolutamente de Martínez-- pudiera tener como estas ideas tan justas sobre un conflicto internacional, pero luego no ser capaz de mirar hacia su propia culpa", ha añadido Peña.

Aunque Bardem ha defendido públicamente en numerosas ocasiones este abandono, Sorogoyen no considera que el actor haya mostrado su "activismo" en el largometraje.

"No sé cuánto de su activismo hay... no está su activismo, está el personaje que tiene unas opiniones sobre lo que ocurrió. Lo que más nos interesa es la metáfora del abandono. Hay una lectura hay con la que puedes estar más de acuerdo o no, pero España abandonó en el año 1975 a su protectorado. Y nos gustaba mucho que Martínez estuviese totalmente de acuerdo en eso para que se leyese una intención muy inconsciente por su parte de querer contar esa historia porque porque abandonó a su hija", ha explicado Sorogoyen.

Después de trabajar juntos en 'As bestas' --que logró nueve premios Goya en 2023--, Sorogoyen y Peña han vuelto a trabajar juntos para abordar la "violencia" en la "íntima" historia de un padre, director de cine, que abandona a su hija con la que se reencuentra 13 años después para ofrecerle un papel en una película en la que aborda la problemática con el Sáhara.

"Cualquier relación paterno-filial --en este caso de padre e hija-- creo que todo el mundo está de acuerdo en que tiene millones de aspectos interesantes de posibilidades de trauma, de posibilidades mucha riqueza narrativa en esa relación. Pero daba la casualidad o la causalidad de que nosotros buscábamos una película para Victoria Luengo y para Javier Bardem, entonces ya no podían ser madre e hijo", ha asegurado Sorogoyen.

Precisamente, el papel de Bardem representa a un director de cine que ha trabajado en Hollywood y que regresa a España con algo de mala fama por su manera de trabajar, que en uno de los momentos del largometraje llegan a ser violentas contra los actores.

En ese sentido, Peña ha reconocido que sí han escuchado "historias" de directores que se puedan parecer, aunque su intención no era representarlos.

"Nos interesaba más hablar de hombres encumbrados y geniales que de directores de cine (...) Sí que hemos escuchado historias --algunas que te cuentan en un bar y otras que realmente están reflejadas en periódicos, en libros, en documentales--, sabemos que hay directores así pero era unas ganas de hablar de un tipo de hombre con un tipo de poder y con un tipo de genialidad, de talento", ha explicado Peña.

¿LIDERAR LA RECAUDACIÓN EN TAQUILLA?: "NUNCA DEJEMOS DE SOÑAR"

Sorogoyen ha contestado diciendo que es "díficil" que una película como 'El ser querido' llegue a hacer unas cifras de recaudación como las que registran otras cintas de corte muy diferente y concretamente las que lidera Santiago Segura, pero ha recalcado que "es posible".

"Nunca dejemos de soñar. ¿Posible? Es difícil pero es posible, joder, intentémoslo", ha zanjado.