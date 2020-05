Spain Film Commission propone que los actores firmen una declaración jurada de aislamiento hasta el rodaje

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Spain Film Commission ha publicado una Guía de Buenas Prácticas para Rodajes Seguros que recoge medidas orientativas para seguir antes y durante un rodaje audiovisual que contempla, entre otros aspectos, la recomendación de realizar tests serológicos a quienes trabajen de manera presencial y, en el caso de los actores que no puedan mantener distancia de seguridad ni usar material de protección, propone que realicen una declaración jurada de su aislamiento desde la realización de la prueba hasta su incorporación al rodaje.

En concreto, en este manual, que la red estatal de impulso de la industria audiovisual ha publicado este martes, se aconseja realizar en los 15 días previos la inicio de rodaje las pruebas diagnósticas que certifiquen que los trabajadores presenciales no padecen ni pueden contagiar la enfermedad de la Covid-19.

En este sentido, en el caso de "actores, actrices, dobles, figurantes y extras que no puedan guardar la distancia de seguridad interpersonal ni utilizar material de protección", recomiendan acreditar que están "sanos" y se recomienda además que estos trabajadores realicen una "declaración jurada" con la que afirmen haber "permanecido en situación de aislamiento desde el momento de realización del test hasta su incorporación".

Asimismo, esta guía hace referencia a los casting, que "preferiblemente" se harán por "vía telemática", salvo en los casos en los que sea necesario la presencia de los actores, en los que aconseja respetar "las normas básicas de seguridad y prevención, se guardará la distancia interpersonal de dos metros y solo asistirá el equipo mínimo imprescindible".

Otra de las recomendaciones es que solo tenga acceso al set de rodaje "equipo técnico y artístico de rodaje (incluidos figurantes y extras) imprescindible" y, en el caso de figurantes y extras, se procurará que sean siempre las mismas persona".

Asimismo, la Spain Film Commission recuerda que "el permiso de trabajo de menores está suspendido temporalmente en todo el territorio nacional".

Además, en los rodajes con animales se exigirá "un estudio veterinario, la presencia de su responsable y la desinfección de las patas" y "se limitará al mínimo necesario la interacción con el equipo artístico".

Todo esto se suma a las normas comunes en otros ámbitos, referentes a las distancias de seguridad, la higiene, la desinfección de instalaciones, la señalética y el uso de mascarillas y otros materiales de protección individual, así como el control de la temperatura con un termómetro sin contacto cada día a todas las personas antes de acceder al set, o la recomendación de actuar ante los primeros indicios y síntomas.

Según destaca la SFC, el objetivo es "facilitar a las empresas y profesionales del sector audiovisual una propuesta de medidas y recomendaciones útiles, prácticas y claras para reactivar la actividad en España, cumpliendo la normativa de seguridad y salud laboral vigente", después de que el Gobierno haya incluido la actividad de los rodajes cinematográficos en la fase 1 del plan de desescalada en la crisis del coronavirus.

No obstante, el presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, ha recordado a Europa Press que no existe un protocolo unificado en la profesión, sino que cada productora realiza sus propias reglas, basadas en la orden ministerial de Sanidad publicada en el BOE el pasado sábado, que exige medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular en las situaciones en las que no se pueda respetar la distancia interpersonal ni usar equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

En este sentido, el secretario general de la Unión de Actores, Iñaki Guevara, ha señalado a Europa Press que está satisfecho con los primeros protocolos de las producciones de ficción a los que ha tenido acceso, porque "garantizan los tests serológicos" y respetan medidas de seguridad como el "camerino único" para los actores que, según ha indicado, son uno de los sectores "más vulnerables". Además, ha agregado que existe un "interés común" en que nadie se contagie.

En esta misma línea, la presidenta de la Asociación Estatal de Cine (AEC), Pilar Benito, de Morena Films, ha señalado a Europa Press que "el mayor riesgo" tiene que ver con el trabajo con los actores, por lo que se tendrán que diseñar "medidas de seguridad para que estén protegidos". En cualquier caso, ha destacado que los productores son los primeros interesados en tener cuidado en este aspecto, porque son quienes asumen los "riesgos", y son ellos quienes van a "salvaguardar que se están cumpliendo las medidas de seguridad".

Además, ha indicado que actualmente se está trabajando en una guía de buenas prácticas conjunta en la que se regulen todos los supuestos que puedan ocurrir, pero reconoce que "la variedad de situaciones es infinita".