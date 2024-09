'Tardes de soledad' ¿a favor o en contra de la tauromaquia? El director lo tiene claro

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La proyección de 'Tardes de soledad' en el Festival de San Sebastián, donde opta a la Concha de oro, está generando reacciones diversas tras los primeros viosionados, entre los que opinan que la cinta ensalza la tauromaquia a través de la figura del torero mexicano Andrés Roca Rey y entre quienes creen que sus fotogramas les sitúan en contra de esta práctica. En rueda de prensa, el director de la cinta, Albert Serra, ha manifestado que él lo tiene claro.

En este sentido, ha recalcado que la tauromaquia le "fascina" y asegura que 'Tardes de soledad' se posiciona ya que se nota "cierto" aprecio por la disciplina artística e incluso por el protagonista del documental Andrés Roca Rey. Es más, en una entrevista previa con Europa Press, el realizador se ha declarado taurino y en contra de la prohibición de las corridas de toros.

"'Tardes de soledad' sí que se posiciona un poco porque se nota cierto aprecio por la tauromaquia. Esto es algo indiscutible. Digamos que se posiciona en el sentido de que hay una fascinación por el tema y un cierto aprecio por el protagonista", ha respondido en la rueda de prensa cuando se le ha preguntado por el posicionamiento de esta obra.

Uno de los aspectos que más le llaman la atención de la tauromaquia es que recuerda que a veces "los actos son necesarios y son arriesgados", y al respecto ha comparado la tauromaquia con las guerras. "Tú miras la guerra de Ucrania y quieren ganar, solo hay una manera de hacerlo, que es luchando en el campo de batalla. No con discursos de la Unión Europea o cosas similares. Tienen que ir allí (al campo de batalla) y hacerlo", ha apostillado.

Además, ha citado algunas frases del documental sobre la importancia de vivir la vida. "La vida no vale nada, en el sentido de que vale para utilizarla para algo. Yo sé que la tauromaquia, metafóricamente, lo convoca de alguna manera porque se arriesgan para hacer algo", ha sostenido.

Tras hacer referencia a esta frase, Albert Serra ha repetido que le "fascina" poder entender el motivo que hay detrás de la tauromaquia y de los toreros para utilizar así su vida.

RECEPCIÓN EN EL EXTRANJERO

Al mismo tiempo, ha agregado que no se renuncia a hacer una película "de arte" al contener elementos que "no están al servicio de una causa", salvo a la causa del cine". "Lo que la gente piense sobre el tema en concreto me es muy ajeno. Me interesan lo que piensan como obra de arte. Si tuvieras que pararte a escuchar lo que opina la gente, no se haría ninguna película", ha señalado.

A Albert Serra le ha sorprendido la recepción de la cinta en el extranjero porque "ha sido seleccionada en todos los festivales". "Yo creo que la mirada desde fuera no tiene que ver con la que hay aquí. Me doy cuenta que la mirada del extranjero es una mirada un poco más antropológica", ha indicado.

Por otro lado, ha explicado que una de las razones por las que se decantó al principio por hacer este documental, tenía que ver con la oportunidad de hacer un "gran" documento sobre la tauromaquia por si alguna vez desaparecía.

"La consideración sociológica de que hay una evolución de la sociedad en cuanto al tema, no nos hacía ni fu ni fa. Sin embargo, había un elemento crepuscular sobre el que pensábamos que quizá puede ser un gran documento por si alguna vez esto desaparece. Pero luego, cuando estábamos dentro, también fue un elemento que no acabó aflorando", ha recordado.

CONCENTRACIÓN PODEMOS-PACMA

Podemos y Pacma han convocado para la tarde de este lunes una manifestación para pedir la retirada del documental y acusando al Festival de "blanquear" la Tauromaquia. Preguntado sobre ello, el cineasta ha señalado que le da igual lo que hagan, aunque lo tilda de "ridículo" y no comparte que digan que "romantiza" la tauromaquia.

"No sé si sería la palabra correcta. Sí que destaco el aspecto del compromiso y sobre eso hay fascinación. Pero no sé hasta qué punto esto sería romantizarlo. Es un poco difícil de definir esta palabra", ha comentado.

PRIMER PASE

En los primeros días del Festival de San Sebastián, los periodistas congregados a la cita esperaban con ganas la mañana de este lunes, ya que a las 08.30 horas se ha realizado el primer visionado de 'Tardes de soledad', que en total contempla cinco, y tres de ellos se proyectan este lunes.

En la sala, con algunos huecos vacíos, los espectadores han asistido con respeto al visionado durante todas sus escenas, e incluso en algún momento se han podido escuchar las risas por comentarios cómicos de los protagonistas. Al finalizar la película, algunos asistentes han aplaudido el contenido y el debate entre ellos por la temática y las escenas ha continuado hasta la salida del cine.

El documental acompaña a Roca Rey a algunas de las plazas de toros más importantes de España, como la de Las Ventas, en Madrid, la Maestranza, en Sevilla, o la de Vista Alegre, en Bilbao. Durante alrededor de dos horas, el documental permite observar casi de primera mano la labor que realizan en las plazas los toreros, acompañados de un micrófono inalámbrico.

Durante la película, el espectador verá cómo se ponen a los toros las banderillas y el toreo que hace Roca Rey al animal que se va desangrando, fruto de las heridas que va padeciendo. A través de planos cortos, Albert Serra ha logrado capturar los movimientos de Roca Rey e incluso algunas cornadas que sufre el peruano.

En todas las faenas que realiza Roca Rey en el documental, se ve cómo el toro acaba muriendo y cómo el equipo del torero le felicita por el trabajo bien hecho. Además, también el documental recoge momento antes de las corridos, donde la concentración de Roca Rey y su cuadrilla será la protagonista o las celebraciones y comentarios sobre la faena después del espectáculo.