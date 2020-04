Tom Hardy, irreconocible como leyenda de la Mafia en el tráiler de Capone

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tom Hardy deja por un momento el cine de acción y superhéroes para interpretar a la leyenda mafiosa Al Capone, en el biopic que dirige Josh Trank (Los 4 Fantásticos). La película, que en un principio se titulaba Fonzo, se estrenará en Estados Unidos antes de lo esperado y directamente 'online', en plataformas de streaming y video bajo demanda.

Vertical Entertainment ha decidido adelantar el estreno de la película basada en la vida del jefe de la Mafia de Chicago al 12 de mayo a través de video on demand, con expectativas de proyectarla en salas cuando la pandemia de coronavirus termine. Ha sido el propio director quien ha compartido el primer adelanto a través de su cuenta de Twitter.

TRAILER.



Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.



(Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6