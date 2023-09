Úrsula Corberó, protagoniza 'El cuerpo en llamas': "Si Rosa Peral fuera un hombre... ¿habría sido tan noticia?"

- Estrena en Netflix la serie basada en el crimen de la Guardia Urbana que protagoniza junto a Quim Gutiérrez

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez protagonizan 'El cuerpo en llamas', la miniserie de Netflix basada en una historia real, el conocido como crimen de la Guardia Urbana, que llega a Netflix este viernes 8 de septiembre. Los actores dan vida a Rosa y Albert, los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona condenados por asesinato en un caso complejo, rebosante de morbo y extremadamente mediático. Nada extraño teniendo en cuenta que el crimen cometido en mayo de 2017 cuenta con una buena cantidad de ingredientes tan sórdidos como atractivos: mentiras, infidelidades, chantajes, corrupción policial, celos, pornoverganza y muerte.

"Evidentemente, no estoy justificando nada de lo que hizo. Pero sí que me he preguntado: 'Si Rosa hubiera sido un hombre, ¿habría sido tan noticia?' Porque hay tantos casos de violencia machista, hay muchas mujeres que mueren todos los días por violencia machista", reflexiona Corberó en una entrevista concedida a Europa Press en la que afirma que, a pesar de sus reticencias inciales a aceptar un proyecto basado "en un caso bastante heavy, bastante polémico y tan reciente", finalmente pudo más el reto que suponía trasladar a la pantalla "las mil capas" de alguien tan complejo como Rosa Peral.

Una labor de profundización sobre alguien que, dice, "es como cinco personajes en uno", que llevó a la protagonista de 'La Casa de Papel' al punto "comprender" y e incluso "empatizar" con la agente condenada junto a su amante, Albert López, por el asesinato de su por aquel entonces pareja, el también agente de la Guardia Urbana Pedro Rodríguez.

"Tuve que entenderla y que comprenderla, claro, para poder interpretarla. Tuve que llegar a conclusiones y llegar a muchos porqués", insiste Corberó, que confiesa que no sabía "casi nada" del crimen de la Guardia Urbana antes de vincularse a la serie creada por Laura Sarmiento. "Me sonaba un poco, pero no estaba muy familiarizada con el caso, la verdad. Y a medida que me fui informando, cada vez sentía más respeto", dice.

"SI NO LO HACÍA ME IBA A ARREPENTIR"

"Y me fui dando cuenta de que si no lo hacía me iba a arrepentir", recuerda Corberó que asegura que lo que más le sorprendió cuando se anunció públicamente que iba a interpretar a Peral fue "la facilidad con la que la gente catalogaba" a Rosa de forma superficial basándose solo en los titulares de los medios.

"Lo primero que soltaba la gente cuando hablaban de ella eran cosas muy fuertes. Y yo dije: 'Claro, esa es la primera capa de la cebolla, ¿no?'. Pero a mí se me está dando la oportunidad de contar todo, de profundizar del personaje, lo cual significa también humanizarla y que en cierto modo empatizas, porque nadie quiere ver una serie de ocho capítulos donde la protagonista está siendo maléfica todo el rato. No me interesa, me parece aburrido interpretar a un personaje así", expone.

"Como actor, creo que tu obligación es, por execrable que sea lo que hace tu personaje, acercarte y no mirarlo con distancia", coincide Gutiérrez que para armar su personaje sí que intentó empaparse de toda la información posible sobre Albert -incluyendo muchas imágenes del agente y también datos de su infancia y juventud- para, a pesar de lo terribles de su actos, no mirarlo "desde la lejanía", sino "ponerlo lo más cerca posible y, sin justificar, entender el por qué".

"Yo puedo tener mi opinión sobre lo atroz que me parezca el crimen, pero como actor debo entender qué es lo que lleva a hacerlo e incluso empatizar con las causas", dice Gutiérrez que destaca que "hasta los asesinos más brutales tienen unos motivos, equivocados a lo mejor, para hacer lo que hacen". "Y desde ahí yo tengo que crear lo que me sirva para comprender por qué hacen lo que hacen en este caso, por qué matar es la única salida", sentencia el ganador del Goya a mejor actor revelación por 'AzulOscuroCasiNegro'.

PERAL INTENTÓ PARALIZAR EL ESTRENO

Además de Corberó y Gutiérrez como Rosa y Albert, completan el reparto de la serie nombres como José Manuel Poga ('La casa de papel'), Isak Férriz ('Bajocero'), Eva Llorach ('Quién te cantará') o Antonio Duran ('Fariña'), entre otros.

Compuesta de un total de ocho capítulos que llegan este viernes a Netflix, 'El cuerpo en llamas' está dirigida por Jorge Torregrossa ('Fariña', 'Intimidad'), quien ejerce también de productor ejecutivo, y Laura Mañá ('Un novio para mi mujer') y escrita por Laura Sarmiento ('Intimidad', 'Matadero').

La serie llega este viernes 8 de septiembre a Netflix después de que este mismo martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya inadmitiera por defectos de forma la petición de Rosa Peral para paralizar el estreno de la serie en la plataforma alegando que podría atentar contra su derecho al honor.

Una medida que Peral, sentenciada a 25 años de cárcel por el asesinato de Pedro, cuyo cadáver apareció calcinado en el pantano de Foix (Barcelona), ha interpuesto contra Netflix a pesar de que sí colabora en otra producción de la plataforma, 'Las cintas de Rosa Peral', una película documental que llega también este viernes y en la que la condenada rompe su silencio tras su entrada en prisión en el año 2020.