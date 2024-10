Urtasun pide mejorar el "orgullo de país" en cine: "Ganar un premio está al mismo nivel que un triunfo de la selección"

El ministro participa en una jornada sobre el presente y futuro del cine español con 'Los Javis', que anuncian que escriben su segunda película

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha ensalzado el presente del audiovisual español y el nivel "brutal" que está habiendo en los últimos años y ha señalado como reto para el futuro mejorar el "orgullo de país" y celebrar los premios en festivales internacionales como un triunfo de la selección de fútbol".

"Lo que tendríamos que trabajar es un cierto orgullo de país por lo que estamos consiguiendo. Es una pasada. Ganar el León de Oro en el Festival de Venecia o el Oso de Oro en Berlín está al mismo nivel que un triunfo de la selección de fútbol", ha asegurado este lunes en la Jornada de Reflexión sobre el Presente y el Futuro en el cine, celebrado en el Cine Doré, con motivo del Día del Cine Español.

La jornada, organizada por el ICAA, ha reunido a Urtasun con los directores, productores y guionistas Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como 'Los Javis'. El ministro ha reconocido que el cine español aún no ha recuperado los datos previos a la pandemia, pero destaca que en los últimos años están surgiendo dos fenómenos: la aparición de una nueva generación de cineastas y guionistas y las "ganas" de ver cine español.

"Es un buen momento para el cine español porque hay muchas ganas de ver cine español, y eso se nota en la industria. Y además, hay una nueva generación de gente que se dedica al audiovisual español, como 'Los Javis', y que lo están petando", ha comentado, antes de recordar que el sector está "ampliamente" reconocido a nivel internacional. "Es un momento espectacular", ha subrayado.

Un elogio que ha compartido tanto Javier Ambrossi como Javier Calvo, quien ha afirmado que el presente "no puede ser más brillante". "La situación del cine es excelente y no se me ocurre un país que haya recibido tantos premios internacionales últimamente. Hacemos creaciones que llegan muy lejos y debemos estar orgullosos", ha indicado Calvo.

Por su parte, Ambrossi cree que una de las claves del éxito español en los festivales internacionales se debe a que las películas y series "son un claro reflejo de cómo es España". "Seguimos teniendo una mirada muy autoral y la industria está en un punto muy bueno en el que no ha perdido la conexión con quienes somos como sociedad", ha asegurado.

Además, ha destacado que la industria del cine español "no solo quiere cumplir unos estándares económicos". También ha desvelado que se encuentran escribiendo el guion de la que será su segunda película, tras 'La llamada', y que se rodará el año que viene.

LEY DEL CINE

Por otro lado, se ha abordado la situación de la ley del cine, sobre la que Urtasun ha recalcado que pretende que sea una ley "de país" que contemple el consenso del sector y del resto de formaciones políticas. "Debe reflejar la realidad del sector y debe responder a las grandes banderas: internacionalización, diversidad cultural y lingüística y el equilibrio entre los proyectos independientes y los más grandes", ha detallado.

Sobre la norma, Javier Ambrossi ha señalado que su productora (Suma Content) y él conecta "directamente" con algunas de las principales líneas de la Ley del cine, como el apoyo a la diversidad, la sostenibilidad y la defensa de la formación. "Hay que ayudar a la gente que empieza", ha manifestado.

Por su parte, Javier Calvo ha señalado que la norma debe cuidar la proyección internacional del cine español, y a la vez tenga en cuenta todas las posibilidades y los proyectos más autorales. "El cine español y la creación audiovisual serán imparables", ha sentenciado.