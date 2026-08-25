Vicky Luengo protagoniza junto a Bardem 'El ser querido', con la que espera que se "restituya" el "daño" sobre el Sáhara

Javier Bardem y Vicky Luengo posan en el photocall de la película 'El ser querido', a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Raúl Terrel - Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz Victoria Luengo es la protagonista junto a Javier Bardem de la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, 'El ser querido', una cinta con la que espera se pueda "restituir" el daño que ha hecho el "abandono" de España sobre el Sáhara.

"Puede haber mucha gente que a lo mejor no lo sepa, mucha gente que no haya leído sobre ello, mucha gente que no conozca esa parte de la historia y me parece que es importante que se sepa, porque creo que parte de la restitución --si es que algo se puede restituir, porque es un daño tan grande que pocas veces se puede, casi nunca se puede restituir por completo-- pasa también por la aceptación y el decir: lo hicimos mal", ha explicado Luengo en una entrevista con Europa Press.

La actriz, que vuelve a trabajar con Sorogoyen tras la serie 'Antidisturbios', considera que no puede haber "opiniones" sobre la relación entre España y el Sáhara Occidental.

"La película va a hacer que la gente salga del cine constatando un hecho, es que esto no es una postura. No puede haber una postura sobre algo que no es una opinión, es un hecho. Hubo un momento en que España abandonó el Sáhara y después de haber estado allí, de haber colonizado eso, como dice Emilia (su personaje), dejó a esa gente allí a su suerte. Y eso no es una opinión, es un hecho que ocurrio", ha puntualizado.

El largometraje --presentado en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro-- narra la historia de historia de Esteban Martínez (Bardem), un padre y director de cine, que abandona a su hija, Luengo, con la que se reencuentra 13 años después para ofrecerle un papel en una película en la que aborda la problemática con el Sáhara.

La actriz ha explicado que Bardem y ella no se conocían personalmente y que no fue hasta el primer día de rodaje cuando coincidieron personalmente, lo que fue "un artefacto perfecto" de Sorogoyen para armar la secuencia en la que padre e hija se reencuentran.

"Lo que hice con Rodrigo de no conocer a mi compañero actor no lo había hecho y me aportó muchas cosas. Mucho vértigo pero también mucha excitación y mucha capacidad de juego. Lo más importante es que eso Rodrigo no lo hizo porque sí, no es una decisión vanidosa de 'quiero como director generar esto'. Es que realmente para los personajes era importante, porque lo que vivíamos los actores era lo que estaban viviendo los personajes, exactamente igual. Fue un artefacto perfecto para la secuencia", ha precisado.