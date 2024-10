Víctor Ullate regresa con un documental biográfico sobre la danza: "España es un país en el que la cultura no se valora"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El bailarín Víctor Ullate regresa al panorama artístico y cultural con el documental 'Ullate. La danza de la vida', dirigido por Elena Cid, y lamenta que en España "la cultura no se valora", al tiempo que ha reconocido las dificultades que ha tenido en su carrera para llevar la danza española al extranjero.

"Yo he hecho el máximo de lo que he podido hacer, dentro de mis posibilidades mentales y físicas. Estoy orgulloso de todo, pero es cierto que cuando eres una compañía nacional tienes muchísimas más posibilidades porque hay acuerdos con otros países", ha afirmado este martes en una rueda de prensa en el UMusic Hotel Madrid, con motivo del estreno en cines este miércoles del documental.

Ullate ha asegurado que en muchas giras internacionales que ha realizado con su compañía privada (Víctor Ullate Ballet), "los gastos eran superiores a lo recibido", y en ocasiones ha tenido que declinar algunos de esos viajes por ello. "Todas las ayudas de una compañía nacional no las hemos tenido", ha indicado.

Sin embargo, ha recordado que su compañía pudo seguir existiendo gracias al apoyo de Alberto Ruiz Gallardón. "Fue el que decidió que la compañía no se podía perder y que había que apoyarla. Le tengo un gran respeto", ha admitido.

Al respecto, la cineasta Elena Cid, que ha comentado que al inicio del proyecto no tenía ni la "más remota" idea de danza, coincide con Ullate al señalar que la danza de media y gran formato "está poco cuidada en España". "Me chocó que hubiese tan poca danza en España. No lo sabía, me sorprendió", ha confesado.

"Al principio, yo no era consciente de su importancia histórica, porque no tenía el suficiente bagaje para entenderlo. Pero, según he ido aprendiendo de danza, me he dado cuenta que Víctor Ullate es historia de la danza y poca gente ha vivido todo lo que él ha vivido", ha asegurado la realizadora.

DOCUMENTAL

El bailarín ha recordado que, la primera vez que vió el documental terminado en la pasada edición del Festival de Málaga, se quedó "asombrado y muy emocionado" porque "Elena Cid ha introducido la danza con mucho amor". "Ha sido emocionante que alguien como tú hayas introducido la danza en cualquier persona que lo vea. Es maravilloso", ha remarcado.

"Es un regalo que me has hecho al final de mi vida artística. Estoy muy feliz y muy satisfecho con lo que he logrado. Me considero una persona privilegiada y que ha podido hacer en su vida lo que ha querido, y encima hacerlo con éxito", ha afirmado Víctor Ullate.

El artista ha dicho que de lo que más orgulloso se siente es de haber podido formar su escuela y ha ensalzado a la danza como disciplina artística por la dificultad que comprende. "La danza no son ejercicios físicos. Es movimiento, sentimiento y algo que sale de tu alma, y a través de la música puedes transmitirlo al público", ha comentado.

Por su parte, Elena Cid ha calificado a los profesionales de la danza como "atletas" porque "lo que hacen con sus cuerpo no es normal". "Cuando te acercas a la danza, te das cuenta que es algo muy especial. Que no todo el mundo puede hacer lo que hacen. Es una barbaridad", ha recalcado.

La cineasta ha señalado que 'Ullate. La danza de la vida' ha supuesto para ella un aprendizaje y espera poder conectar con la gente a la que no le gusta la danza. "Es una biografía y una historia de amor a la danza. Es una propuesta narrativa diferente a una biografía al uso", ha asegurado.

"Yo no terminaba de entender por qué hacen lo que hacen, pero creo que a través de la vida de Víctor se puede comprender y eso es lo que se pretende", ha reconocido.

En el documental, aparecen figuras del sector como Nacho Duato, Joaquín de Luz, Mónica Cruz, Lola de Ávila, Víctor Ullate Roche o Iana Salenko, entre otros, que acompañan al artista en este viaje por el mundo de la danza y su carrera.