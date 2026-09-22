La CNTC abre temporada en Madrid con 'El caballero de Olmedo' bajo la dirección de Laila Ripoll - COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO (CNTC)

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) ha presentado este martes su nueva producción de 'El caballero de Olmedo', clásica tragicomedia de Lope de Vega con versión y dirección de Laila Ripoll, que inaugurará la temporada 2026-2027 en el Teatro de la Comedia de Madrid.

La obra, que ya abrió la 49.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro el pasado 2 de julio y pasó este verano por el Festival de Olmedo, se exhibirá en la Sala Principal del recinto madrileño del 24 de septiembre al 22 de noviembre.

Así, el montaje está compuesto por un reparto de trece actores integrado por Elisabet Altube, Arantxa Aranguren, Clara Cabrera, Javier Díaz Gil, Carlos Jiménez Alfaro, Sandra Landín, Teo Maiztegui, José Luis Martínez, Toni Misó, Gerardo Quintana, Mateo Rubistein, Víctor Sáinz y Jorge Varandela.

Además, representa la primera puesta en escena propia que aborda Ripoll desde la Sala Principal del Teatro de la Comedia tras asumir la dirección de la CNTC en enero de 2025. La directora ha calificado este texto, escrito y estrenado en 1620, como "uno de los títulos de repertorio a los que hay que volver una y otra vez".

"Es, sin duda, uno de los textos más hermosamente poéticos de nuestro Siglo de Oro", ha destacado Ripoll sobre esta pieza cumbre del Barroco español.

Asimismo, la responsable escénica sostiene que la producción supone un precedente directo del Romanticismo por elementos como "la figura del héroe melancólico y vulnerable, aquejado por un destino trágico, el ambiente sobrenatural, la inspiración en la naturaleza, y en el folclore y la tradición".

En el apartado técnico y artístico, la producción cuenta con colaboradores habituales de la directora ya que la escenografía corre a cargo de Arturo Martín Burgos, mientras que el diseño de iluminación lo firma Luis Perdiguero y el vestuario Almudena Rodríguez Huertas. La propuesta se completa con la videoescena diseñada por Álvaro Luna y la música original compuesta por Mariano Marín.