La compañía Larumbe Danz celebra su 30º aniversario con una gala y talleres

De izquierda a derecha, Emilia Escudero; Manuel Lagos; Daniela Merlo; Juan de Torres; Rubén Gutiérrez; Wilma Piedad Andrade, y Francisco Villar - JOSÉ LUIS PINDADO / FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Larumbe Danza ha cumplido 30 años de trayectoria en activo y celebrará su aniversario con una gala en colaboración con Fundación SGAE y talleres formativos.

En la presentación de los actos participaron Francisco Villar, subdirector general de Danza y Creación Interdisciplinar del Ministerio de Cultura (DGAEM); Manuel Lagos, director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid; Emilia Escudero, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Coslada; Wilma Piedad Andrade Muñoz, embajadora de Ecuador en España; Rubén Gutiérrez, director general de Fundación SGAE; y Juan de Torres y Daniela Merlo, directores de Larumbe Danza.

"Celebramos con mucho entusiasmo tres décadas de danza, de manera continua, compartiendo momentos inolvidables que han marcado nuestras vidas. En este 30 aniversario, Larumbe Danza emprende un viaje que nació en la danza y ha ido creciendo gracias a todas las personas que creyeron en nuestra visión artística a lo largo de los años", ha explicado la compañía.

Daniela Merlo ha destacado la visión de la danza que ha tenido la compañía. "Una visión de la danza a nivel artístico, creativo, pedagógico y social".

Rubén Gutiérrez ha expuesto que este hito tan significativo es "atípico" en el mundo de la danza, algo que también ha celebrado Francisco Villar, quien ha hecho hincapié en el papel clave del Ministerio de Cultura para impulsar esta disciplina.

"Es excepcional, en lo bueno y en lo malo. Nos encantaría que muchas más compañías tuvieran trayectorias de 30 años. Tenemos que trabajar en ello y la Subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar se ha creado con el mandato claro de atender de forma específica las necesidades del sector", ha recalcado Villar.

Dentro del programa de actividades destaca la Gala Aniversario que tendrá lugar el 2 de octubre de 2026 a las 19h en el Teatro Municipal de Coslada . En la ceremonia participará el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila con una interpretación de 'Lo que la cañada recuerda' a cargo de sus estudiantes; los bailarines y coreógrafos Lucía Lacarra y Matthew Golding con una pieza titulada After The Rain; la Compañía Nacional de Ecuador, que presentará su propuesta Sala de desórdenes; Sol Picó, bailarina y coreógrafa que interpretará un extracto de La cordero y su ejército; y la Compañía Nacional de Danza de España con el espectáculo 'Se nos hace bola'. La gala finalizará con 'Mover cenizas', una pieza de Larumbe Danza interpretada por Moisés González Lagar y Susana Q. Rodríguez Zayas.

Además, la compañía ha organizado una serie de talleres y clases magistrales, agenda que comenzará el 30 de septiembre (18h) con un Encuentro de danza en el C. C. Antonio López, donde varios expertos y profesionales del sector debatirán sobre la danza y las nuevas generaciones.

El 1 de octubre a las 19.30 horas, el mismo espacio acogerá un taller de danza impartido por Jorge Alcolea, coreógrafo de la Compañía Nacional de Ecuador. El día de antes, Alcolea y Juan Torres impartirán también un taller en la Sede del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.

El aniversario culminará el 20 de octubre con un programa de actividades impartidas por Juan de Torres en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León Ana Laguna que incluirá un coloquio, una clase magistral y una función final.