Dani Rovira lleva al Teatro La Latina de Madrid el show 'Vale la pena':"Vivimos en una sociedad emocionalmente castrada"

Pide superar el "tabú" que existe en torno a la salud mental: "Ir a terapia mental es como ir al dentista"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor Dani Rovira ha presentado este lunes su nuevo espectáculo 'Vale la pena. Un show para llorar de risa y viceversa', con el que llega al Teatro La Latina (Madrid) para reivindicar que "ir a terapia mental es como ir al dentista" y pide superar el "tabú" que existe en torno a la salud mental.

"Este espectáculo me ha servido para darme cuenta que vivimos en una sociedad emocionalmente muy castrada. Es muy guay poder hablar abiertamente y decir 'pues sí, yo voy a terapia'. Yo lo recomiendo a todo el mundo, aunque es verdad que no todos se lo pueden permitir y es una pena", ha afirmado en la rueda de prensa.

Su espectáculo, que se podrá ver a partir del próximo lunes 27 de enero, ya ha rodado por España desde hace un año y durante algo más de dos horas dignifica conceptos como la tristeza, el duelo o la pena. Rovira ha confesado que su show ha sido como una "catarsis" y ensalza que tiene "mucha riqueza y poso".

"Hay mucha gente que se sentía un poco sola porque siente cosas que no comparte con otros y eso me lo agradecen cuando ven el espectáculo", ha asegurado. A su vez, ha desvelado cómo fueron las primeras veces que acudió a terapia. "Me daba mucha vergüenza. Yo iba a un edificio y no quería que me viera nadie, ni el portero, ni el que bajaba, y luego dices, pero qué tontería. Si voy a terapia es para tener salud mental, '¿por qué me tengo que avergonzar de esto?'", ha recordado.

Rovira ha señalado que el espectáculo tiene "mucha verdad" y que lo que no forma parte de su propia vivencia, sí que forma parte de la observación. "Uno va cumpliendo años y va experimentando cosas en la vida que, en mi caso, me parece de una coherencia y de una verdad muy interesante para contarlo", ha explicado.

En el espectáculo, Rovira promete que no van a faltar risas y cree que el público se emocionará porque "esta verdad traspasa la cuarta pared". "Estoy muy seguro con 'Vale la pena' porque es como ir a una reyerta con una bazuca", ha ironizado.

AUTOCENSURA E IMPORTANCIA DEL HUMOR: "ES NECESARIO"

Durante la rueda de prensa, Dani Rovira ha reconocido que él mismo se ha autocensurado en ocasiones, pero añade que "no por cobardía y sí por pereza". "A lo mejor estaba en un día o una semana en el que no me compensaba hacer un chiste porque hay gente que se la coge con papel de fumar", ha aseverado.

Sin embargo, ha ensalzado la importancia del humor para el día a día, especialmente "cuando peores son los tiempos". "El humor nunca deja de ser necesario. Yo creo que cuanto más complicado, más hostiles o peores son los tiempos, es más necesario el humor. Para mí el humor es una ventana de aire fresco que se abre", ha comentado.

Además, Rovira ha añadido que considera que encima de un escenario "se puede hacer cualquier tipo de humor", siempre y cuando "sepas desde dónde nace". Y apunta que intenta hacer una revisión a sus espectáculos y "cumplir con un tratado de buenas maneras".

"Sí que intento hacer una revisión, no de una corrección política, sino que estamos en un momento en la sociedad donde hay ciertas sensibilidades que van cambiando, que van evolucionando. Yo intento ir un poco acorde, partiendo de la base de que nos hemos criado todos en una sociedad donde hay trazas de machismo y trazas de racismo", ha destacado.

Por último, señala que 'Vale la pena' va en la línea de la sensibilidad que está presente en la sociedad, aunque eso no implica que no sea una función "macabra, subversiva y punky". "Siempre intento que no haya una ofensa por ofender", ha concluido.