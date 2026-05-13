El Estado asegura en 378,8 millones 25 obras del museo Mauritshuis de La Haya para exhibirlas en el Thyssen-Bornemisza

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Estado ha asegurado en 378,8 millones de euros 25 obras del museo Mauritshuis de La Haya para exhibirlas en el Thyssen-Bornemisza, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las obras se exhibirán en la exposición 'Thyssen-Bornemisza & Mauritshuis. A love story between two museums', que estará abierta al público del octubre al 10 de enero de 2027.

Para esta colaboración, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Mauritshuis de La Haya intercambian de forma simultánea veinticinco obras destacadas de sus colecciones permanentes gracias a un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

En el caso de Madrid, se presenta un conjunto de obras maestras de los Países Bajos del siglo XVII --entre ellas Vista de Delft (h. 1660-1661) de Johannes Vermeer--, reunidas en las denominadas salas clásicas, un nuevo espacio expositivo del museo, cercano a las estancias dedicadas a esta misma escuela, ofreciendo así una visión más completa de esa extraordinaria y fecunda centuria.

Las obras procedentes de la Mauritshuis que forman parte de la exposición que se presenta en Madrid abarcan un arco cronológico que se inicia hacia 1615 y se cierra en 1705, y pertenecen a artistas como Ambrosius Bosschaert I, Frans Hals, Hendrick Avercamp, Pieter Claesz, Rembrandt van Rijn, Gerard ter Borch, Jan Steen, Jacob Ruisdael, Pieter de Hooch o Nicolaes Maes, entre otros.

Las pinturas se exhiben temáticamente. Así la primera sala estará dedicada a los bodegones y a la pintura de género; la segunda, a los paisajes y a las composiciones con figuras y en la tercera se muestra, en solitario, una de las grandes obras de paisaje de todos los tiempos: la Vista de Delft de Vermeer.

Además, se han seleccionado tres cuadros de las colecciones del museo que se exhibirán con otros tres procedentes de la Mauritshuis. 'El jardín del Edén', de Jan Brueghel el Viejo, se expone junto a 'El jardín del Paraíso', de Jan Brueghel el Viejo y Rubens; 'El violinista alegre con vaso de vino' se empareja con 'El violinista', ambas de Gerard van Honthorst, y 'La fachada occidental de la iglesia de Santa María de Utrecht', de Pieter Jansz. Saenredam, complementa la visión exterior del templo representada en la tabla del mismo artista perteneciente a la Mauritshuis.

La vinculación de la familia Thyssen-Bornemisza con los Países Bajos se remonta a comienzos del siglo XX, ya que Heinrich (1875-1947) se había instalado en La Haya tras la revolución húngara de 1919. Fue precisamente en esta ciudad donde nació y transcurrió la infancia de Hans Heinrich.

A los lazos financieros y a la plataforma empresarial creada allí se unió su pasión por la pintura holandesa, uno de los capítulos más brillantes de su coleccionismo, iniciado por Heinrich y continuado por su hijo Hans Heinrich, quien orientó sus primeras adquisiciones en los años cincuenta del siglo XX hacia los maestros holandeses del siglo XVII.

Precisamente Róterdam fue, en 1959, la ciudad elegida para iniciar la gira internacional de presentación de su colección y actualmente, el conjunto de pintura holandesa del siglo XVII constituye uno de los activos del museo, completando el panorama museístico español.