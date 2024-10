Museos españoles se desvinculan de los europeos que han limitado la venta de entradas y apuestan por nuevos horarios

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los museos españoles se desvinculan de algunos museos de Europa que han decidido limitar la venta de entradas, como el Museo Van Gogh de Ámsterdam, y apuestan por ofrecer nuevos horarios, proyectos diferentes y así poder acoger más visitantes que disfruten de sus obras.

Por ejemplo, el Museo del Prado, según han señalado fuentes de la pinacoteca a Europa Press, tiene margen para seguir creciendo y no piensan en estos momentos en limitar la venta de entradas. "El reto es la distribución de los horarios y los espacios físicos, más que buscar el tope a los visitantes", indican.

La pinacoteca reconoce que hay que hacer un "esfuerzo" para generar nuevos proyectos y así se evite la sensación de "saturación" que viven los museos, sabiendo que las obras "icónicas" son las más demandadas. "Hay que ofrecer recorridos a los alternativos y evitar la aglomeración en los más tradicionales. Hay que salir de los itinerarios preestablecidos", apuntan.

Con ese afán de crecer, el Prado inició en 2023 la iniciativa 'El prado de noche', con la que se permite la entrada nocturna gratuita el primer sábado de cada mes. "Nuestro reto es captar nuevos visitantes de cualquier lugar y cualquier espectro educativo. Sigue habiendo margen para generar más visitantes y es lo que queremos", aseguran.

En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, según ha explicado a Europa Press a directora de marketing y desarrollo de negocio, Carolina Fábregas, se están enfocando en gestionar de manera "eficiente" las franjas horarias de acceso a las exposiciones para "asegurar una experiencia de calidad para todos los visitantes".

"No se trata de restringir la entrada, sino de garantizar que las visitas, especialmente a las exposiciones temporales, no se vean saturadas, por ello, todas las exposiciones están aforadas a un 80 por ciento de su capacidad, en cada slot horario, de forma que los visitantes no coincidan en el mismo horario y mejorar el flujo entre las salas", ha afirmado.

También el Thyssen ha incorporado en 2024 la apertura nocturna gratuita los sábados de 21.00 a 23.00 horas, lo que permite a los visitantes disfrutar de la exposición temporal en un entorno más tranquilo. Esta acción se suma a la franja de gratuidad de los lunes para las colecciones permanentes. Además, Fábregas revela que, de cara a las próximas Navidades y los próximos puentes, están organizando aperturas extraordinarias.

"El objetivo es facilitar que más personas puedan visitar y disfrutar del museo", remarca.

Por último, el Museo Reina Sofía, consultado acerca de limitar las entradas, afirman que no es una medida que se estén planteando.