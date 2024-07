Onetti "cierra un ciclo" en la SGAE: "Hemos ido limpiando la casita y ya somos una entidad normal"

Cree que se fue "muy injusto" con Bautista: "Estaría bien hacer algo por restaurar a las personas que han sufrido estas injusticias"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, termina su primer mandato al frente de la entidad asegurando que a lo largo de estos últimos años "se ha ido limpiando la casita" y, una vez alejada de polémicas, se ha convertido en una institución "normal".

"Para mí es un cierre de ciclo, es verdad que cuando uno entra empieza por lo más gordo pero en cuatro años te da para llegar hasta donde llegas limpiando", ha explicado en una entrevista en Europa Press el dirigente de la sociedad de derechos de autor, que no descarta volver a presentarse para un nuevo mandato.

Onetti fue elegido en el año 2020 y ahora culmina un periodo de cuatro años al frente de la entidad, que cogió con el caso abierto de la conocida como 'La rueda', con una amenaza de intervención por parte del Ministerio de Cultura y con la expulsión por parte de un año de la entidad Cisac.

Pese a que reconoce que aún quedan "muchas cosas por hacer", Onetti da por superada esa situación. "Has sentado unas bases, has cambiado el terreno del juego, has cambiado los jugadores y ahora puedes jugar de otra manera", ha afirmado, para después confirmar que la relación con el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es "muy buena".

"Ahora está todo muy bien y con mi primer ministro, Rodríguez Uribes, tampoco hubo ningún problema. Es verdad que al principio se le veía un poquito más reticente, pero era lógico porque teníamos un apercibimiento y no éramos los buenos chicos que podemos ser ahora,. Con Iceta ya habíamos superado toda esa primera etapa y empezábamos a tener una colaboración más fluida", ha indicado.

Durante su mandato, se conoció que la Audiencia Nacional absolvía al anterior dirigente de la entidad Teddy Bautista de un supuesto desvío de fondos. Onetti cree que se fue "muy injusto" con Bautista con una encarcelación y "vejación pública".

"Fue el gran modernizador de la SGAE y una de las personas que mayor impulso le ha dado a esta entidad en sus 125 años de historia y éramos muchos los que pensábamos que no había cometido ningún delito. Nosotros tenemos la relación absolutamente normalizada con él, de hecho se volvió a presentar a las elecciones en 2018 y yo hablo con él con frecuencia: estaría bien que se hiciera algo por restaurar a las personas que han sufrido este tipo de injusticias", ha lamentado.

FIN A 'LA RUEDA'

Por un lado, Onetti da por zanjado el caso de 'La Rueda' -"hemos hecho los cambios reglamentarios suficientes para que ahora haya un reparto justo y proporcional entre nuestros autores"-, mientras que tiene pendiente otras causas abiertas como la de una supuesta falsificación de votos en una votación en la asamblea.

"Lo que se está dilucidando ahí es una supuesta o presunta falsificación de votos que nunca se llegaron a computar, por cierto, porque fueron detectados por la propia Junta Directiva, que lo denunció. Entonces, paradójicamente, pues algunos están siendo juzgados por lo que denunciaron, pero qué le vamos a hacer. En cualquier caso, esos votos nunca influyeron en la votación final", ha apuntado.

Onetti no descarta volver a presentarse a una reelección -hay un límite de dos mandatos-, después de que haya de plazo hasta final de este mes para convocar nuevas elecciones. "No lo tengo decidido, aún hay tiempo, pero seguramente, como cualquier otro socio, me integraré en una candidatura si lo veo oportuno y si me parece que hay un equipo que responda a mis ideas para continuar esta labor", ha concluido.